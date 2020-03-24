Министр здравоохранения: управление чрезвычайной ситуацией может перенять премьер-министр

Ситуация в борьбе с коронавирусом в Литве быстро меняется и выходит за рамки проблем, связанных со здравоохранением, поэтому управление ситуацией может перенять премьер-министр Саулюс Сквернялис, сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.

"Что касается самой ситуации, она быстро развивается и значительно выходит за рамки системы здравоохранения, вы видите, что возникают разные проблемы: и с логистикой (...), привлекают даже армию. Есть немало мер для поощрения самой экономики, спасение того, что выходит за рамки здравоохранения", - сказал министр.

"Это естественно, что думают о координировании всего этого правительством, думают о том, что лидером должен стать премьер и координировать вопросы", – заметил он.

23 марта глава Минобороны Раймундас Кароблис упомянул, что до среды операциями по чрезвычайной ситуации будет управлять Верига, а потом, по его мнению, управлением будет в руках у Сквернялиса.

"Я не знаю. Это решит правительство – как решит, так и будет. Может быть и так, но у меня ответа нет. Может, и надо, чтобы координирование подняли на более высокий уровень, и объединили все правительство", – ответил на это Верига.

"Не я себя назначал, решат, что будет иной глава – так и будет", – прибавил он.

Решения Вериги критиковали как президент Гитанас Науседа, так и экс-президент Даля Грибаускайте. Сменить Веригу требует и оппозиция.

По словам оппозиции, Верига допустил много ошибок, поскольку врачи не были обеспечены защитой, была нехватка реагентов и т.д.

"Жаль, что появляются такие комментарии, они покой не приносят", - сказал Верига.

Экс-президент Грибаускайте 23 марта заявила, что Верига чрезвычайной ситуацией уже не управляет.