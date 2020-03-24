В Литве установили еще 19 случаев коронавируса всего 179

Минздрав Литвы сообщает, что 23 марта поздно вечером подтвердили еще 19 случаев коронавируса (COVID-19). Всего за день подтвердили 36 случаев и общее их количество увеличилось до 179.

15 случаев подтвердили в лаборатории Национального центра общественного здравоохранения. Два человека изолированы и находятся на лечении в Паневежской больнице, один из этих случаев - местный, выясняют подробности о заражении.

12 случаев были установлены по образцам, которые взяты в мобильных пунктах Вильнюса информация по ним уточняется. Еще один 1 вильнюсский случай также выясняют. 2 случая зарегистрированы в лаборатории Каунасской клинической больницы, один из них был взят в мобильном пункте.

2 случая установлены в лаборатории Клайпедской больницы. 1 случай привозной, человек был в Турции, Мексике, Панаме и Латвии, а второй - местный, человек работает в больнице (не врач).

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя. 141