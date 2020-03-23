Науседа намерен просить экспертной помощи в борьбе с коронавирусом у Южной Кореи

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает попросить главу Южной Кореи, чтобы эта страна прислала эксперта в Литву для проведения консультаций о том, как справиться со вспышкой коронавируса.

"Я наметил поговорить с президентом Южной Кореи, и думаю, что эта беседа может состояться уже завтра, чтобы попросить прислать специалиста из Южной Кореи, который мог бы проконсультировать по тем вопросам, которые для нас сейчас самые актуальные и с которыми успешно справилось правительство Южной Кореи в последнее время", – сказал глава государства на пресс-конференции в понедельник.

"Как вам известно, (...) в этом государстве была довольно сильная вспышка коронавируса, однако оно смогло справиться с ситуацией при помощи эффективных мер, и я думаю, что их опыт будет для нас целесообразен и ценен", – добавил Г. Науседа.

Пик коронавирусной инфекции в Южной Корее был в конце февраля, но в последнее время число заражений уменьшается.

В целом в этой стране подтверждено почти 9 тысяч случаев коронавируса, умерло 118 человек. В понедельник подтверждено 64 случая заболевания – меньше всего в этом месяце.