Специалисты предприняли новую тактику – будут искать бессимптомных носителей коронавируса

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига 23 марта сказал, что всех вернувшихся из-за границы граждан Литвы в обязательном порядке будут изолировать в помещениях, представленных муниципалитетами. До сих пор такие люди могли изолироваться дома, но члены их семьи правила изоляции не должны были соблюдать, сообщает Минздрав.

Директор Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала в передаче Delfi11, что до сих пор жители Литвы могли сами могли оценивать возможности изоляции, а представление, что это можно было делать дома - неверное.

"Человек должен был сам определиться, что ему делать, у него была возможность поселиться в помещениях, предоставляемых муниципалитетами. На самом деле, не совсем правда, что человек должен был ехать домой в семью. Сегодня ночью мы получили данные и обратились в муниципалитеты, люди прилетели на самолете и выразили желание поселиться в помещениях муниципалитетов. Такие помещения им сразу же предоставили, за ними приезжает муниципальный транспорт. Вчера мне позвонил один человек, сегодня возвращается его сын. они живут в двухкомнатной квартире, там речь идет о людях из группы риска, старшего возраста. Они попросили, чтобы мы предоставили их сыну помещения. Так и сделали. Никаких препятствий нет.

Просто надо оценить возможности изоляции. Я бы не рекомендовал жить в одной комнате даже если соблюдается безопасное расстояние. Это расстояние такой скользкий момент – тут не измеришь", – сказала Лингене.

Директор НЦОЗ сказала, что необходимо ужесточать условия контроля самоизоляции.

"Внутреннее распространение инфекции в обществе ясно показывает, что у нас что-то не так. В основном проблема в том, что люди не понимают настоящее положение, всю серьезность. Это видно и из окна нашего офиса – вокруг полно автомобилей", – сказала Лингене.

По ее словам, пока неясно, как будут контролировать людей, размещенных в помещениях муниципалитета, но считает, что к этому подключат полицию.

"Эти люди не должны заходить ни в один дом, иначе изоляция теряет смысл. Надо ехать прямо в помещение, транспорт предоставляет муниципалитет, изоляция 14 дней", – подчеркнула специалист.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис 23 марта заявил, что карантин в Литве продлят, пока говорят о двух неделях, а также ужесточат контроль и наказание. Лингене сказала, что пока наказать за несоблюдение карантина сложно, поскольку надо собирать доказательства нарушения.

В понедельник министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сказал, что Министерство юстиции Литвы подготовило поправки к закону, которые позволят ужесточить наказание за нарушения карантинного режима.

Лингене сказала, что специалистам важно сосредоточиться не на штрафах, а на отслеживании контактов.

"Большое внимание мы уделяем людям, у которых был контакт с зараженными Covid-19, чтобы найти их и изолировать. События последних дней заставили заняться другим – искать первоисточник, т.е. тех, кто ходит и заражает. Бывает, что люди, которые не чувствуют симптомы, ходят в разные учреждения и в другие общественные места, и разносят заразу. Найти этот источник сложно", – сказала собеседница.

Она также сказала, что фиксируется много случаев заражения коронавирусом врачей, а это очень беспокоит.

"Конечно, использование средств защиты врачами должно уменьшить опасность. Сейчас ситуация нехорошая. Есть врачи, у которых установили вирус, а они работали в нескольких учреждениях", – сказала Лингене.

"Когда начались вспышки Covid-19, врачи и главы больниц информировали, что не хватает средств защиты. Такого не должно быть. Это привело к кризису, пришлось использовать госрезерв", – заметила Лингене.

Она заметила, что государство должно заботиться о безопасности врачей, но к первой волне инфекции должны были быть готовы сами больницы.