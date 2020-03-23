Науседа: регулирование цен проблему не решит

После упоминания премьера о возможности регулирования растущих цен на продукты питания президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что это само по себе проблему не решит. По его словам, тех продуктов, цены на которые будут регулироваться, просто не останется в продаже.

"Мне интересно, сколько раз мы ещё будем наступать на эти грабли, на которые наступало уже не одно государство мира. А суть этих граблей очень проста – если заморозить цены или начать их регулировать, то можно ожидать, что эти продукты, цены на которые регулируются, исчезнут с полок", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, чтобы цены не росли, главное – обеспечить, чтобы цепочка поставок не пробуксовывала, чтобы на границе не было очередей.

"Сегодня у нас есть все предпосылки обеспечить, чтобы цены не росли. Для этого нужно привести в порядок цепочки поставок, чтобы не было 60-километровых очередей на границе, и нет никаких существенных, фундаментальных причин для резкого роста цен на продукты питания, как нет причин для роста цен и на другие продукты, потому что доходы людей в последнее время росли быстро, но с учётом угроз, которые встают перед экономикой, в будущем они такими темпами расти не смогут", – сказал президент.

Премьер Саулюс Сквернялис на прошлой неделе сказал, что поставщики не должны пользоваться ситуацией и повышать цены на продукты питания. По его словам, правовые акты позволяют правительству и сейму рассмотреть возможность ограничения максимальных цен на самые необходимые продукты. Министр финансов Вилюс Шапока тоже сказал, что если ситуация с ценами станет неконтролируемой, то в некоторых сегментах их регулирование будет возможным.