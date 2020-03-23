Президент ЛКП: влияние коронавирусного кризиса ощущает весь бизнес

Эпидемия коронавируса и объявленный во всей стране карантин влияют на бизнес в целом, однако масштабы этого влияния на отдельные секторы различны, говорит президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП).

По словам Робертаса Даргиса, сейчас для литовского бизнеса очень важно, чтобы Министерство экономики было сильным.

"Влияние ощущается во всех секторах, оно будет разным для каждого сектора (...) Нам нужно, чтобы Минэкономики действовало очень эффективно, а в нём сейчас нет министра. Это интерес самого государства, чтобы мы не схлопнулись настолько, чтобы потом было трудно выпрямиться", – сказал BNS Р. Даргис.

По словам главы ЛКП, сильнее всего карантин затронул сектор услуг: гостиницы, рестораны, предприятия развлечения, – они практически не осуществляют никакой деятельности, между тем у производственных компаний всё ещё достаточно заказов.

"Заказов у предприятий на несколько месяцев вперёд", – сказал Р. Даргис.

Несмотря на это, он признал, что негативное влияние коронавируса ощутят и другие секторы, например, строительный, однако прогнозировать масштабы этого влияния ещё рано.

"Без сомнений, замедлится строительный сектор, потому что замедляется доставка материалов, появляются простои, магазины стройматериалов не работают", – сказал президент ЛКП.

Кабмин Литвы в прошлый понедельник утвердил беспрецедентный пакет помощи экономике, чтобы смягчить последствия кризиса с коронавирусом для населения и бизнеса. Только на стимулирование экономики намечено выделить 1 млрд евро, полмиллиарда – на сохранение рабочих мест и ликвидности предприятий.

Ещё 2,5 млрд евро составляют средства Банка Литвы, которые помогут банкам кредитовать экономику.

Пострадавшему от коронавируса бизнесу можно будет отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного времени, причём без процентов. Налогоплательщики будут освобождены от штрафов, пеней, будет остановлено взыскание налоговых недоплат.