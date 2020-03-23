Президент против идеи оппозиции снять Веригу с поста главы центра по управлению чрезвычайными ситуациями

Президент Литвы Гитанас Науседа не поддерживает предложение оппозиции и части медиков отозвать министра здравоохранения Аурелиюса Веригу с должности главы центра по управлению чрезвычайными ситуациями, а идею назначить на эту должность военного называет антиконституционной.

По мнению главы государства, министр в начале коронавируского кризиса поступал правильно и принимал надлежащие решения об ограничении передвижения, однако в центре по управлению ситуациями впоследствии оказалось недостаточно управленческой компетентности при закупке реагентов для тестов и средств защиты для медиков.

"Теперь (менять – ред.) коней на переправе – это своего рода экспериментирование со здоровьем общества, и я не считаю, что органы власти сейчас могут себе это позволить", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции.

Вместе с тем президент подчеркнул, что "центр управления экстремальными ситуациями нужно укреплять".

"Что нужно, так это укрепление очевидной компетентности именно в области приобретения медицинских средств", – сказал глава государства.

Три оппозиционные партии: консерваторы, социал-демократы и либералы, а также Литовское движение медиков, – в понедельник призвали сменить главного кризисного управленца.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис предложил назначить на эту должность министра обороны Раймундаса Кароблиса, а Литовское движение медиков – представителя литовской армии.

Президент Г. Науседа подчеркнул, что "даже в условиях чрезвычайной ситуации не вышедшие в запас офицеры, люди из военизированных служб не могут возглавлять гражданскими институциями, потому что это неконституционно".

Глава государства также сказал, что не видит основания объявлять сейчас чрезвычайное положение, как предлагают некоторые оппозиционные политики.

Г. Науседа сказал, что намерен во вторник встретиться с министром Р. Кароблисом и главнокомандующим армией, чтобы обсудить помощь военных в кризисном управлении. После этой беседы он рассмотрит, стоит ли ещё раз созывать Госсовет по обороне.