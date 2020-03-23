Litgrid: электроэнергия на бирже подешевела до исторического минимума

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 9%, а цена на бирже Nord Pool достигла минимального показателя за период с начала деятельности, сообщает оператор энергопередающей системы Litgrid.

В ценовой зоне Литвы на бирже 16-22 марта электроэнергия подешевела до 21,9 евро за мегаватт-час. Такое же снижение цены на 9% зафиксировано и в Латвии, и в Эстонии, где электроэнергия стоила столько же, сколько в Литве. Цена системы Nord Pool снизилась на 12% до 8,1 евро за мегаватт-час.

"В последнее время в связи со снижением спроса на электроэнергию и подешевением других энергоресурсов, то есть нефти и газа, средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе была самой низкой за период с начала деятельности биржи Nord Pool в 2002 году", – сказал для пресс-релиза глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

На прошлой неделе в Литве объёмы местной выработки снизились на 14% и обеспечили 38% всей потреблённой в стране электроэнергии (88 гигаватт-часов выработки и 231 гигаватт-час потребления).