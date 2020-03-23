Концерн SBA приостанавливает работу нескольких фабрик

Поскольку склады заполнены, концерн SBA приостанавливает работу нескольких мебельных предприятий. Работу с прошлых выходных остановили компания Germanika (Шилутский район) и Šilutės baldai, на Visagino linijа производство уменьшено.

"Очевидно, что из-за карантина и временных ограничений на разных экспортных рынках, накопленные запасы медленнее расходятся. Поэтому самый рациональный шаг – временная приостановка производства. Пока такое решение будет действовать две недели. Если ситуация изменится, то срок могут сократить или продлить. Вопрос каждого предприятия будет решаться индивидуально", – сказал вице-президент SBA Эгидиюс Валентинавичюс.

По его словам, на других предприятиях компании – Klaipėdos baldai, Mebelain (Беларусь) и Kauno baldai - производство пока продолжается, а решения будут зависеть от ситуации на рынке.

Работникам предложили на неделю уйти в отпуск, им выплатят отпускные. Дальше будут решать вопрос в зависимости от ситуации.

Во всех мебельных предприятиях SBA работают 3580 человек.