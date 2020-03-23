Глава Минздрава: поток покупателей в магазинах будет регулироваться

Министр здравоохранения Литвы Аурелию Верига заявил, что поток покупателей в магазинах будет регулироваться.

"Минувшие выходные показали, что, похоже, часть общества не услышала ни просьбы, ни рекомендации, они собираются в магазинах. Будут подготовлены указания, разъяснения по организации продаж", – сказал министр.

По его словам, магазины закрывать не будут, их деятельность не будет ограничена, но будет ограничен поток покупателей.

"Основные разъяснения будут касаться как люди будут заходить, как будет организовано их движение, как их будут впускать, какое расстояние будут соблюдать, чтобы люди не толпились, чтобы пресечь опасность распространения", – сказал министр.

Торговцы отмечают, что жители учатся жить в условиях карантина. Они уверяют, что были два скачка в торговле, сейчас поток покупателей снизился, поэтому в регулировании нет необходимости. По словам главы Литовской ассоциации торговых компаний Руты Вайнене, жители стали рациональнее планировать поход в магазин – покупают больше, но реже.

"Торговцы уже привыкли обслуживать большой поток покупателей, например, на Рождество бывает еще больше людей, но на этот раз еще надо обеспечить безопасную процедуру покупки товаров и удовлетворять незапланированно возросший спрос. Как торговцы, работники, так и покупатели учатся покупать необходимые товары и при этом беречь себя и близких.

Мы видим, что паника понемногу сходит на нет. Сознательное и рациональное поведение покупателей - очень важный фактор. Когда жители не сметают все с полок, намного легче работать персоналу", – сказала Рута Вайнене.

В пресс-релизе сказано, что торговцы заметили, что очереди у касс стали меньше, потоки покупателей нормализуются. Вайнене сказала, что нет необходимости дополнительно регулировать поток покупателей.

По ее словам, кризисное положение показало, что литовский сектор торговли устойчив перед такими потрясениями. Несмотря на рост спроса, сетям удалось сохранить непрерывность поставок.

На прошлой неделе ассоциация магазинов сетей Maxima, Iki, Rimi, Lidl и Grūstė распространила обратилась к покупателем с просьбой не паниковать и сознательно планировать покупки. Жителей призывают не ходить в магазины без острой необходимости, покупать продукты на длительное время.

"Мы не хотим, чтобы во время похода в магазин людьми управлял страх, что продуктов не хватит. Нет необходимости скупать еду про запас – продуктов достаточно и в магазинах, и на складах. Просто надо изменить привычки – покупать еду и все необходимое хотя бы на неделю. Это поможет и снизить количество людей в магазинах", – советует Вайнене.