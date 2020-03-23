Туристы из Литвы в 4 квартале потратили за рубежом 237,5 млн евро

В четвертом квартале прошлого года путешествовавшие по зарубежным странам туристы из Литвы израсходовали там 237,5 млн евро - на 4,3% больше, чем в октябре-декабре 2018 года. В среднем один житель Литвы в зарубежной поездке потратил 449 евро.

В четвертом квартале за границей путешествовали 382 тыс. жителей страны, что на 4,8% больше, чем за тот же период 2018 года, средняя продолжительность поездки составила 6,3 ночевки, сообщил Департамент статистики.

Количество зарубежных поездок в четвертом квартале 2019 года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выросло на 6% до 528,7 тысяч.

Больше всего было поездок в Беларусь (15,6% всех зарубежных путешествий), Соединенное Королевство (10,3%), Латвию (9,8%), Турцию (6%), Польшу (5,3%) и Египет (5%).