Представитель правительства Литвы: возможно, сдать анализы на коронавирус можно будет и спокойствия ради

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис сказал, что если поток реагентов в страну не иссякнет, то провериться на коронавирус можно будет и "спокойствия ради".

"Врачи - наша передовая линия, они должны быть защищены больше всех, и маски, их должны доставить в течение двух недель. Я хочу обратиться к руководителям всех больниц, чтобы они попытались найти и принять благотворительную помощь", – сказал Delfi Сурплис.

Он заметил, что если поток реагентов в страну не иссякнет, то провериться на коронавирус можно будет и "спокойствия ради".

"Сколько мне приходиться говорить со специалистами Минздрава, мы идем к тому, что если весь поток реагентов будет обеспечен, то если возникнут подозрения, можно будет приезжать и проверяться ради спокойствия. Если поток не иссякнет и реагентов будет достаточно, то может еще надо будет докупить быстрые тесты и проверяться регулярно.

Если мыслить рационально, то если вы не болеете, контакта у вас не было, вы сидели дома, то и сидите спокойно. Не всем надо проверяться на этот коронавирус", – сказал Сурплис.