На границе Литвы с Россией и Беларусью сохраняются очереди

На границе Литвы с Беларусью и Россией в понедельник утром ожидали выезда почти триста транспортных средств, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

"Очереди выезжающих автомобилей сейчас имеются на трех пунктах: Медининкай (Каменный Лог) с Беларусью, здесь в очереди ждут 160 автомобилей, время ожидания их оставит около 4 часов. В Шальчининкай (Бенякони) символическое время ожидания – в очереди 8 автомобилей, их потребуется ждать около часа", – сказал BNS представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

"На пограничном контрольно-пропускном посту (КПП) Кибартай (Чернышевское) с Россией – там около ста ожидающих автомобилей. Время ожидания около 10 часов", – добавил он.

По данным на 8 часов утра, на других КПП, включая границы с Латвией и Польшей, очередей нет.

По словам Г. Мишутиса, в минувшие сутки с территорию Литвы не были выпущены девять граждан Литвы, в страну не впустили 27 лиц.

С начала карантина, 16 марта, в Литву в целом не впустили 527 человек, не разрешили выезд 307 гражданам.