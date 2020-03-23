Из Вильнюса выехал специальный поезд: на родину возвращаются больше 500 украинцев

В ночь на понедельник из Вильнюса в Киев выехал специальный поезд, на котором на родину возвращаются больше 500 украинцев.

"Этой ночью, как и планировалось, в Киев из Вильнюса выехал специальный поезд. Сегодня на нем на родину вернутся больше 500 украинцев. Больше половины из них едут из Литвы, остальные - из Риги", – сообщил в фейсбуке директор коммуникационной службы "Литовской железной дороги" Мантас Дубаускас.

Людей везут не бесплатно. Они покупали билеты у Украинской железной дороги.

В миссии участвовала и компания "ЛЖД" LG Keleiviams. Все началось в субботу. В 13 ч. из Киева выехал поезд, который привез домой литовцев. В воскресенье утром на нем в Вильнюс прибыли 18 человек, которых проверили специалисты Национального центра общественного здравоохранения. Симптомов болезни у них не установили.

Потом поезд поехал в Ригу, забрал там часть пассажиров и через Шяуляй и Вильнюс уехал в Киев. Это уже не первая специальная миссия по возвращению людей домой во время коронавируса.

Перед этим был организован специальный поезд из Каунаса во Франкфурт.