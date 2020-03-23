Министр убежден: карантин в Литве будет продлен

В минувшие выходные количество заболевших коронавирусом в Литве увеличилось до 143 человек. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал Delfi, что вероятнее всего карантин в стране продлят еще на две недели.

"Ну, я точно не сомневаюсь в том, что карантин будет продлен. Все объективные обстоятельства показывают, что он должен быть продлен, поскольку рост сохраняется. Похоже, люди не склонны соблюдать и то, что требуется. Сегодня будут приняты решения о перевозке вернувшихся и их изоляции на две недели в помещениях, предоставленных муниципалитетами", – сказал Верига.

Он упомянул и об изменении порядка работы торговых центров, там по-прежнему собирается много людей, поэтому планируют ограничить количество людей, которые могут одновременно находиться в магазине.

"Похоже наши люди не понимают, что их ждет. И пожилые люди и не пожилые собираются в магазинах", – сказал министр.

"Люди передают эту болезнь друг другу, потом она вылезает через неделю, после инкубационного периода, мы наблюдаем результат. Люди ведут себя безответственно, ходят, общаются, ездят друг к другу и распространяют болезнь", – сказал он.

На вопрос, на сколько может быть продлен карантин, министр сказал, что оптимистический сценарий - еще две недели.