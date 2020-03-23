Литовское общество оценило реакцию власти на коронавирус: опрос показал благоприятную оценку

2/3 жителей Литвы считают, что представители власти должным образом реагируют на ситуацию в связи с коронавирусом, таковы данные исследования, проведенного по заказу агентства BNS в марте.

Опрос провела компания Vilmorus. Во время опроса 66% участников опроса сказала, что представители власти реагируют должным образом, 19,3% считали реакция неверная.

Исследование было проведено 6-13 марта.

Во время проведения исследования, в Литве уже были зафиксированы первые случаи коронавируса, принимались решения по превенции распространения заболевания, включая закрытие школ и изоляцию для вернувшихся из-за границы, но карантин был введен после окончания исследования.

По сравнению с другими странами Европы, Литва достаточно быстро ввела ограничение на передвижение внутри страны и на въезде в страну, чтобы замедлить распространение вируса, в первый день карантина представила план помощи бизнесу, однако власти критиковали за то, что на коронавирус проверяют небольшой процент жителей и за нехватку средств защиты для врачей.

В ходе опроса BNS интересовало и отношение к информированию СМИ во время коронавируса.

Согласно результатам опроса, 63% жителей Литвы считают, что СМИ должным образом информируют о ситуации в связи с коронавирусом, 20,1% сказали, что СМИ работают неправильно.

Во время кризиса в СМИ доминирует тема коронавируса, нагрузка на журналистов выросла в несколько раз, однако из-за сокращения рекламы в последнее время некоторые СМИ сообщают о простоях и предлагают работникам уйти в отпуск.

Комиссия по этике средств массовой информации в марте призвала журналистов ответственно проверять источники, опираться только на данные компетентных ведомств и выводы специалистов, не повышать уровень напряжения и не заниматься распространением паники.

Результаты исследования:

Первый вопрос: "По Вашему мнению, литовская власть должным образом реагирует на ситуацию в связи с коронавирусом?"

Ответы: да - 25,3%, скорее да - 40,8%, скорее нет - 13,8%, нет - 5,4%; трудно сказать - 14,7%.

Второй вопрос: "По Вашему мнению, литовские СМИ должным образом информирует о ситуации в связи с коронавирусом?"

Ответы: да - 24,2%, скорее да - 38,8%, скорее нет - 13,6%, нет - 6,5%; трудно сказать 16,9%.

В опросе участвовали 1000 человек в возрасте 18 лет и старше (461 мужчина и 539 женщин).