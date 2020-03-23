Министр здравоохранения Литвы ответил на критику оппозиции

Оппозиция критикует работу правительственного центра по управлению чрезвычайными ситуациями, поскольку сами политики вынуждены сидеть дома, сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"Нет парламентских заседаний, заседаний комитетов, люди сидят дома, видно им нечем заняться – надо им как-то показать, что они что-то делают. Естественно, они и организуют такое, пытаются показать, что они играют какую-то роль", - сказал LRT 23 марта министр.

Комментируя критику в свой адрес, Верига сказал, что он не рвется управлять центром по управлению чрезвычайными ситуациями.

Этот пост, по его словам, не является работой мечты. Но он не будет рассматривать возможность ухода с поста, как ему предлагает лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис.

"Если я буду всерьез воспринимать каждый призыв оппозиции покинуть пост, то мне сотни раз пришлось бы это сделать еще до кризиса. Не оппозиция решает, быть мне министром или главой центра – это решает правительство", - сказал Верига.

"Я не рвусь ничем управлять, не это мечта моей жизни. В такой ситуации видимо немногие хотели бы оказаться в моей шкуре. Если правительство решит что-то менять, или другого назначить, – это будет решение правительства", - подчеркнул министр.

По словам Вериги, оппозиция в данном случае ведет себя безответственно.

"Сейчас не надо заниматься политиканством (...) Мы все понимаем, что ситуация такова, что не политические баталии нужны, нужны сплочение и общая работа", - обобщил он.

Лидер оппозиции Ландсбергис, что в борьбе с коронавирусом надо вернуть доверие людей к людям, которые отвечают за обуздание кризиса.

Он предлагает снять Веригу с поста главы центра и поставить на это место минизтра обороны Раймундаса Кароблиса.