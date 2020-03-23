"Корона" над Новой Вильней: жители рассказали, как "врезать по вирусу"

С введением карантина жизнь столичного микрорайона Новая Вильня изменилась: опустели рынок и местные храмы, улицы и автобусные остановки. Этот вильнюсский микрорайон, в котором преобладает русскоязычное население, внешне затих, но вот магазины и парки полны людей: люди сметают гречку, туалетную бумагу и активно дышат свежим воздухом.

Утро в Новой Вильне: на улицах пусто и только у магазинов кучкуются дворники, к ним присоединяются местные жители. У первых - перекур, вторые ожидают открытия продуктового магазина, который изменил время работы и открывается только в девять утра. Магазин работает в бывшем кинотеатре "Дружба", и тут в течение всего дня ведутся жаркие дружеские дискуссии на темы, что такое коронавирус и с чем его едят.

"Ты чего так мало взял? Надо было что-то покрепче взять, не только согрелись бы, но и по вирусу бы врезали", - невесело смеется народ, выходя из магазина.

Пенсионер: вдруг снова сократят пенсии?

У магазина в воскресенье после полудня встречаем пенсионера Михаила Анатольевича, который только что купил сахар, соль, подсолнечное масло.

"Одно слово, пришла беда — отворяй ворота, что тут еще можно добавить? Как вы видите, наш район опустел, нет ни машин, ни людей. И в костел не сходишь. Действия литовских властей я бы назвал запоздалыми, они не очень были готовы к эпидемии. В аптеках, например, не сталось масок, дезинфицирующих средств. В магазинах предлагают одноразовые перчатки, но я ими почти не пользуюсь, принес как-то свои", - говорит Михаил Анатольевич.



Дома пожилой мужчина, по его словам, не закрывается, совершает короткие прогулки в аптеку и магазин и тогда "бегом обратно".

"Иногда на машине езжу в парк Пучкоряй. Отменили все увеселительные мероприятия — куда еще пойдешь? В целом мне кажется, что правительство делает все, что может, по крайней мере сейчас. Надеюсь, что за полгода эта проблема решится, очень жаль, конечно, что и праздник короткой ночи Йонинес у нас, скорее всего, отменят, а он в Новой Вильне замечательный", - делится соображениями пенсионер.

Он невесело шутит, что сейчас запретили здороваться с соседями за руку, в связи с этим они отныне "здороваются локтями".

"Я считаю, что меры приняты неплохие, но надо позволить кафе и барам работать, им же тоже надо зарабатывать. А то у нас, как в советское время, все хотят быстрее запретить. Для многих людей это единственный источник заработка. В любом случае, вся эта ситуация с коронавирусом вызывает тревогу, ведь только в начале года нам пенсии подняли, а тут вдруг еще сократят, как это было 10 лет назад. У нас же все время на пенсионерах отыгрываются", - сокрушается пенсионер.

Телефон — в ломбарде, а ломбард закрыт

У магазина встречаем еще двух мужчин. Один представляется Григорием Ильиченко, второй — Ромасом.

"Бояться вируса не надо, как господь даст, так и будет. Я отсидел три года ни за что и год ночую на лавке рядом с психбольницей. Жена развелась со мной и выписала меня из квартиры, сейчас мне негде жить. Но я ничего не боюсь. Проблема в том, что я свой телефон отдал в ломбард и не могу его сейчас забрать, так как все ломбарды закрылись. Живу тем, что собираю бутылки. Пункты приема работают не все, в нашей округе четыре закрыты и я прихожу только сюда", - говорит Григорий.

На вопрос, пытался ли он обратиться в социальные службы за помощью, мужчина говорит, что в них разочаровался.

"Я бывший офицер, музыкант, я просить милостыню не буду. Я не бомж, просто меня бывшая жена домой не пускает. А на бутылках я три-четыре евро в день заработаю. Ночлежку на ул. Коелавичаус закрыли, а на ул. Шопено и к монашкам не пойду. В ночлежках антисанитария, блохи, один туалет, и все скопом — и женщины, и мужчины. Мне 61 год, пенсии нет, по внешнему виду на работу берут, но когда увидят мой паспорт, дают от ворот поворот. А я согласен за 30 евро в день работать", - рассказывает Григорий.

"Я купил как-то респиратор, надел на себя и пошел к речке перекусить, только достал продукты, как вижу женщину, которая кричит ребенку: "Беги ко мне, это инфицированный", - разводит руками Григорий.

Ромас рассказывает, что сам он на пенсии, а вот его жена пострадала от карантина: бистро, где она работала, закрыли, и сейчас она находится в неоплачиваемом отпуске.

"Я думаю, что это не надолго, через 2-3 месяца вернемся к привычной жизни. Хотя для Литвы 130 больных — это много. Многие возвращаются из-за заграницы, могут еще с собой привезти эту заразу. Мой знакомый говорил, что недавно возвращался в Литву из Германии и у него никто не мерил температуру", - делится Ромас.

Был дальнобойщиком, стал продавцом

Не секрет, что карантин особенно сильно может ударить по малому бизнесу. Подходим к двум киоскам, расположенным в Новой Вильне на ул. Геню. В одном продают шаурму на вынос, в другом - хлеб, квас, печенье и т.д.

В киоске с шаурмой можно купить и приготовленные на месте пельмени, куриные биточки, картошку фри. При нас несколько человек тут купили еду на вынос.

"Я здесь работаю недавно, я не хозяйка, но могу сказать, что когда начался карантин, то мы не работали, но сейчас снова открылись. Люди очень любят шаурму, покупают в основном ее. Перебоев с товаром у нас не было. Что будет дальше, мы не знаем", - рассказывает работница киоска.

В другом киоске мужчина говорит, что раньше в их киоск клиенты заходили через дверь, теперь их обслуживают через окно.

"Этим бизнесом вообще занималась жена, но теперь я ей помогаю, потому что сижу без работы. Сам я дальнобойщик, возил рыбу в Россию, но теперь меня уже неделю не вызывают на работу. И, конечно, за простой никто мне не платит. Товар мы некоторый сами привозим, но вот хлеб нам привозят, перебоев с поставками не было", - говорит мужчина.

По его словам, клиентов за время карантина не стало меньше.

"Покупать продукты впрок — это нормально"

В парке Пучкоряй, который расположен неподалеку, в воскресный день яблоку негде упасть: здесь много молодежи и семей с детьми. На дверях ресторана в Бельмонтасе вывеска: звоните по телефону и мы подадим вам заказ через 20-30 минут. Людям выносят еду в одноразовой посуде. Некоторые заказывают только кофе и садятся за столики, которые стоят у пруда.

Подходим к группе молодых людей, которые уже собираются домой.

"Мы думаем, что правильно был введен карантин, это необходимая мера. Из нас четырех двое работают из дома, а мы с подругой работаем в области авиации, поэтому находимся в вынужденном отпуске. Условий карантина стараемся придерживаться и не встречаемся с нашими родителями, да и друг с другом видимся только на свежем воздухе", - рассказал молодой человек.

На водные каскады в комплексе Бельмонтас любуются и две женщины среднего возраста. Одна из них представляется Юрате и говорит, что является руководителем крупной компании, правда, не уточняет, в какой области работает.

"Мы и наши работники работаем из дома, мы спокойны и не сеем панику, мы считаем, что эти тяжелые времена рано или поздно закончатся. Работники у нас хорошие, они не жалуются. Что касается того, что все люди скупают продукты и средства гигиены, то это даже не смешно, потому что у нас у всех семьи, дети, родители, мы должны смотреть в будущее и обеспечить их всем необходимым. Так что не надо стесняться того, что вы покупаете что-то впрок, это нормально", - сказала Юрате.

К полудню воскресного дня в Балтийских странах в целом было подтверждено 570 новых случаев коронавируса, единственная смерть в пятницу зафиксирована в Литве.

