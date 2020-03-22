В Вильнюс уже доставили 5000 реагентов

В Вильнюсский аэропорт уже доставили 5000 реагентов. Их из Бельгии перевезли на военно-транспортном самолете "Спартан" C-27J. Еще больше 25 000 реагентов планируют доставить в Литву в ближайшее время, сообщает Минздрав.

Экипаж самолета соблюдал все требования безопасности и рекомендации. Самолет вылетел с военной базы в Шяуляй и доставил реагенты из Льежа в Вильнюс.

Это третий перелет, совершенный "Спартаном" на этой неделе, по просьбе Минздрава. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, реагенты немедленно доставят в основные лаборатории, где будут произведены необходимые исследования.

"Команды Минздрава, правительства, премьер-министра и Минобороны прилагают максимальные усилия, чтобы заказанные реагенты как можно скорее стали доступны ждущим результатов людям. И это еще не все. Сегодня ночью партия в 6000 реагентов выдвинется из далекой страны, а завтра днем, еще одна партия - более 3500 реагентов – выдвинется из Европы и скоро поступит в лабораторию", – сказал Верига.

Сейчас общими усилиями заказали 200 000 реагентов, работают над другими заказами.

Также заказаны быстрые тесты для врачей и полицейских. Надеются, что их доставка будет бесперебойной.

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