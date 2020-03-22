Глава Минздрава: в воскресенье в Литву привезут 5000 реагентов их доставят на "Спартане"

5000 реагентов доставят в Литву в воскресенье вечером.

Об этом перед заседанием правительства сказал журналистам министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Министр сказал, что это позволит продолжить работу мобильных пунктов, где берут образцы на коронавирус. По его словам, пока в лабораториях нехватки реагентов нет.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис в фейсбуке сообщил следующее известие:

"Только что из Льежа (Бельгия) вылетел наш военный самолет "Спартан". Через три часа 5000 реагентов будут в Литве. Сегодня после обеда их доставили в Европу из Китая. Когда их доставят, передадут лабораториям.

Исследования будут проводиться интенсивнее, нежели в последние недели. Логистика сейчас - большой вызов, но мы делаем все возможное, чтобы помочь Минздраву с реагентами и дополнительными средствами защиты", – писал Сквернялис.