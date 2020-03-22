В воскресенье не удастся проверить все взятые в мобильных пунктах мазки

Поскольку в воскресенья к середине дня в Литве оставался 700 наборов реагентов для теста на коронавирус, сегодня будут проанализированы не все мазки, взятые на мобильных пунктах, сообщил глава Национальной лаборатории общественного здоровья Витаутас Зимницкас.

"Часть их будет использовано сегодня (в воскресенье – BNS), а завтра, очень надеемся, что будут новые (реагенты - BNS) (...) По всей логике и не логике мы думаем, что в понедельник, в течение дня они (реагенты – BNS) появятся", – сказал BNS в воскресенье Витаутас Зимницкас.

Он признал, что в воскресенье могут быть проведен анализ не всех мазков.

В воскресенье Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что в целом в стране было взято 2086 мазков на коронавирус, а в субботу было проанализированы 384 мазков и В. Зимницкас сказал, что "пытаются сохранить такой же ритм".

Поздно вечером в воскресенье министерство обещает представить более подробные данные и объяснить некоторые несоответствия в данных об анализах.

В связи с нехваткой реагентов в выходные мобильные пункты в Каунасе и Клайпеде действовали лишь до полудня, а не весь день.

В. Зимницкас заверил, что реагенты из Китая и Великобритании уже точно в в пути.

"В пути. Я располагаю утренней информации о том, что самолет с более чем 5 тыс. реагентов в пути. Где он находится, я не могу сказать. Мы полагаем, что груз в самолете, летящем из Китая. Он вылетел вчера. Сегодня должен быть где-то в Европе", – пояснил глава лаборатории.

В. Зимницкас сказал, что реагенты для 10 000 анализов едут в Литву "по двум-трем каналам".

"Другой канал из более ближней точки (из Великобритании – BNS)", – сказал В. Зимницкас.

По его словам, поставки затянулись из-за сумятицы, возникшей с коронавирусом в логистике.

"Прерывались все логистические звенья. Самое существенное – грузовые самолеты также летают не так, как было раньше, а так, как они считают нужным, или когда стыкуется логистика груза. Они загружают самолеты, чтобы они не были полупустыми", – сказал он.

"Предприятия не успевают производить, некоторые не принимают новых заказов, а потребность огромная. Они сами грузят даже по не подписанным договорам с нашими поставщиками. Распределяют всем по своему усмотрению и это количество бывает не таким, какое планировалось, ожидалось", – добавил В. Зимницкас.

Еще в субботу сообщалось, что одна из двух партий реагентов уже достигла Европы, без указания конкретной страны.