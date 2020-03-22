Морская держава или страна у моря: глава Литовской высшей мореходной школы рассказал, готова ли Литва отстоять высокое звание

В прошлом году на должность директора Литовской высшей мореходной школы заступил бывший кадровый дипломат, капитан дальнего плавания Вацлав Станкевич. На этом посту он сменил многолетнего руководителя вуза, профессора Виктора Сенчилу. Морская общественность и жители Клайпеды с энтузиазмом восприняли это назначение. Будучи депутатом Сейма, Станкевич много работал в интересах литовских моряков.

Мы расспросили его о том, в каком положении находится его альма-матер, много ли в стране выпускников школ, желающих связать свою жизнь с морем, и достойна ли Литва статуса морского государства.

- Литовская высшая мореходная школа – единственный профильный вуз в Литве, где готовят профессиональных судоводителей, судомехаников, командиров для военно-морских сил, а также работников для портовых предприятий. Долгие годы вы боретесь за то, чтобы вас переименовали в академию, так как название «школа» не соответствует действительности и путает людей. Есть ли подвижки в этом деле?

- Наше официальное название на литовском языке звучит так Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. По-английски – Lithuanian Maritime Academy. Именно под таким названием мы известны нашим зарубежным партнерам и миру. Оно соответствует нашему статусу и тому уровню образования, которое мы даем нашим студентам. Наши дипломы признаны во всем мире, наши выпускники работают штурманами на судах лучших судоходных компаний мира, у них нет никаких ограничений. Тем не менее, на уровне Литвы у нас есть проблема: слово школа нас ущемляет, вводит в заблуждение абитуриентов и уменьшает нашу конкурентоспособность, так как далеко не все знают, что в нашем случае речь идет ни о школе, ни о колледже, ни о профучилище, а о высшем учебном заведении. Кстати, в русском существует такое понятие, как «училище», и оно бы нас устроило, но в литовском языке такого термина нет.

Мы пытаемся расшевелить чиновников в министерстве образования, сейчас у нас статус-кво. Этот вопрос должен решиться на уровне правительства, но мы застряли на уровне Минпросвещения. До сих пор шла интенсивная дискуссия, однако в связи с карантином и специфическим положением, с которым сегодня столкнулся мир, этот процесс приостановлен. Разумеется, в будущем мы не собираемся отступать и получим статус академии.

Foto: Фото - dienraštis "Klaipėda"

- До недавнего времени большую часть студентов вуза составляли клайпедчане. Изменилась ли ситуация за последние годы?

- Работа в море – это нелегкий труд, требующий хорошей выдержки, знаний и самоотдачи. Далеко не все на это способны, особенно, когда мы говорим о людях, далеких от моря и морской культуры как таковой. В Клайпеде, конечно, с этим проблем нет. Не секрет, что в наш вуз люди идут поколениями. Я окончил его в 1974 году, сегодня здесь учатся сыновья и внуки многих моих однокурсников. Тем не менее, сейчас баланс изменился. В процентном соотношении жители Клайпеды уже не в большинстве – у нас широкая география. Основной поток средств, которые идут на рекламу, мы направляем в отдаленные от Клайпеды регионы – менее сильные самоуправления с точки зрения экономики.

Я сам когда-то приехал в город-порт из деревни Буйвиджяй на границе с Беларусью. Нужно понимать, что зарплаты у людей, задействованных в морской отрасли, в морском бизнесе, особенно у тех, кто работает в море штурманом или судомехаником, - высокие или очень высокие, по меркам Литвы. Наши выпускники действительно получают хорошие деньги: зарплаты одних лишь студентов-практикантов варьируются от 500 до 700 евро, молодые моряки с дипломом получают в районе 1500-2000 евро, электромеханики – 4000-4500 евро, старпомы в среднем получают по 5000 евро, а капитаны и старшие механики зарабатывают 7000-8000 евро в месяц. Некоторые получают по 10-12 тыс. евро и больше – это зависит от типа судов, компаний и флага, под которым зарегистрировано судно. Специалисты, работающие на супертанкерах, получают до 20 000 евро на руки. Мы готовим такие кадры – наши выпускники востребованы на мировом рынке. Однако повторюсь, это непростая ответственная работа, требующая особых качеств.

- На данный момент в Литовской высшей мореходной школе обучается около 700 студентов, между тем в прошлом году обучалось 959 человек. В чем причина оттока?

- По нам бьет демография. Больше 15 лет назад Литва вступила в Евросоюз... Работая в Сейме, я сам активно содействовал тому, чтобы мы стали частью единого европейского сообщества и НАТО, и не жалею об этом, однако есть и обратная сторона медали. Наша молодежь может свободно передвигаться почти по всему миру, она едет в страны Западной Европы – это ударило и по нам. Вдобавок к этому мы сталкиваемся с проблемой, о которой мы уже упомянули – многих вводит в заблуждение название «школа». И все же мы надеемся, что нам – не без помощи правительства – удастся поднять и утвердить престиж моряка и морских профессий.

Мы меняем рекламную стратегию, активизируемся в Восточной Литве и пытаемся выйти на международную арену, привлекаем студентов из третьих стран. Сейчас у нас учатся свыше 50 студентов, которые приехали по программе Erasmus+, и мы обучаем их по-английски. Мы активно приглашаем директоров школ, зарубежных партнеров, представителей власти, журналистов и всех интересантов посмотреть, как мы живем: оценить наши помещения, нашу материально-техническую базу, наше оборудование, наши тренажеры, наших преподавателей. Команда вуза во главе с профессором Виктором Сенчилой, который руководил им многие годы, проделала огромную работу. Скажу без стеснения – далеко не во всех странах Европы есть такое количество разнообразнейших тренажеров, лабораторий и симуляторов, как у нас! Мы получили очень лестные оценки от представителей Европейского агентства морской безопасности в ходе последней проверки. Все это позволяет надеяться на то, что мы сумеем переломить отрицательную динамику.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Foto: Mokyklos archyvas

- По вашим словам, привлечение студентов из третьих стран может компенсировать отток местных ребят. В прошлом году Клайпедский университет запустил учебные программы на русском языке, в результате увеличился интерес и поток людей из Беларуси, Украины, России, Армении – стран постсоветского пространства. Не хотите последовать примеру своих коллег?

- Уже последовали. На сайте нашего вуза дана информация: если соберется группа хотя бы из пяти студентов, мы готовы преподавать на русском языке. Как директор, я нисколько не сомневаюсь в способностях и компетентности наших преподавателей. Абсолютное большинство говорит по-русски, материальная база – есть, то есть проблем не возникнет. Мы поддерживаем тесную связь с посольством Республики Беларусь, мой заместитель по вопросам академической деятельности Рима Мицкене работает с рядом агентств, где мы четко декларируем свою способность и готовность преподавать на английском и на русском. Помимо всего прочего, наш вуз – один из учредителей Балтийско-черноморско экономического форума, поэтому мы активно рекламируем себя и в Украине. Перспектива получить европейский диплом, обучаясь в дружественной среде на понятном и родном для многих жителей постсоветских республик языке, - довольно привлекательна.

- Союз моряков Литвы, Ассоциация капитанов, равно как и другие представители морской общественности, постоянно критикуют власти за отсутствие видения по развитию морской отрасли и непрофессионализм во всем том, что касается моря. Вы с этим согласны?

- Не могу сказать, что правительство враждебно относится к морякам и морскому комплексу. Однако я не вижу последовательности в действиях властей. С чем это связано? Давайте начнем с того, что решения принимаются в Вильнюсе, в профильных ведомствах и министерствах есть явная нехватка компетентных специалистов. В этом плане мы уступаем соседям – проигрываем Латвии и Эстонии. Почему? Потому что их столицы – это порты, морские города, поэтому и понимания, как работает эта отрасль и почему она столь важна там больше. Наши морские сообщества поддерживают диалог с кабмином, но он носит эпизодический характер. Министры приезжают и уезжают, а нерешенные вопросы остаются. Казалось бы, 300 километров от Вильнюса – небольшое расстояние, но оно играет большую роль.

- Можно ли утверждать, что сегодня у государства нет стратегии по развитию морской отрасли?

- В 2000 году жители Клайпеды доверили мне представлять свои интересы в Сейме Литовской Республики. В то время депутаты-клайпедчане проявили инициативу, учредив парламентскую комиссию по морским и рыболовецким делам. В результате морской комплекс сразу почувствовал облегчение, так как получила прямой выход на всех министров, на любое министерство и представителей госаппарата, а это не так просто. Она просуществовала десять лет и была ликвидирована, когда я ушел работать в МИД. За эти годы для моряков было сделано очень много, моряки воспрянули в прямом смысле этого слова.

Начиная с 2010 года вплоть до сегодняшнего дня, ситуация была непростой, но мне импонирует нынешний министр транспорта Ярослав Наркевич. Как только он вступил в должность, несмотря на свою занятость, он принял наше приглашение и прибыл в Клайпеду. В стенах нашего училища он провел встречу с главами судоходных компаний. Это хорошее начало, но этим нельзя ограничиваться. Необходимы последовательные скоординированные действия по оживлению отрасли, у которой большой потенциал.

- Не секрет, что сегодня от былого величия флота остались лишь воспоминания. Судов под национальным флагом становится все меньше, но есть энтузиасты, утверждающие, что возрождение литовского судоходства вполне реальная задача. Что скажете?

- Давайте говорить откровенно. С момента развала Советского Союза, то есть на протяжении последних 30 лет, у Литвы не было последовательной стратегии относительно морского комплекса – были эпизодические инициативы и проекты. Но даже несмотря на это, сегодня у нас есть ряд небольших судоходных компаний, которые прошли большой путь, не разорились, удержались на плаву и успешно работают на мировом рынке. Правительство должно осознать и понять, что в Литве есть люди, есть предприниматели, есть судовладельцы, способные работать и конкурировать на мировой арене, так почему бы им не помочь? Никто не требует от государства создать новую большую судоходную компанию – помогите, проявите внимание, войдите в долю и субсидируйте тех, что уже работают сегодня, и вы получите дивиденды.

Как директору вуза, мне приятно, что наши выпускники работают за границей, но, как гражданину Литвы, мне бы хотелось, чтобы они больше работали на отечественных судах под литовским флагом. Морская отрасль должна занимать отдельное место в работе министерства транспорта – при всем уважении, но нас не нужно ставить в один ряд с дорожниками. Этот сектор нуждается в компетентных людях на уровне власти. Сегодня же у Литвы действительно нет стратегии по позиционированию себя в качестве морской державы.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Foto: Mokyklos archyvas

Более того, не хочу никого обидеть, но в Вильнюсе часто ошибаются, так как термин «морская отрасль» сводится к одному лишь Клайпедскому порту, но это не так. Судоходство идет отдельной строкой, но об этом забывают. Чем больше судов под литовским флагом, чем сильнее литовские судоходные компании, которые возят отечественные грузы, тем устойчивее позиции самого порта и всей экономики.

- На протяжении последних десяти лет большинство моряков жаловались на отмену важной для них льготы – отмены от уплаты подоходного налога. Насколько этот вопрос актуален сегодня?

- В свое время мне и моим коллегам удалось добиться появления такой льготы, но в 2009 году ее отменили. Этот вопрос остается очень актуальным, я могу долго доказывать, что моряки, работающие в море, не пользуются литовской инфраструктурой. Мои оппоненты скажут, что здесь живут их семьи… Давайте проясним: моряк, работающий под иностранным флагом проводит в рейсах несколько месяцев, зарабатывает твердую валюту и привозит ее в Литву. При этом абсолютное большинство моряков – не эмигранты, они не смываются за рубеж, они живут здесь, равно как их жены и дети, они остаются верны Литве и тратят свои зарплаты здесь, отдавая государству то, что должно за счет налога на добавленную стоимость.

- На ваш взгляд, было бы разумно перевести часть ведомств, связанных с вопросами морского дела, в Клайпеду?

- Да, как это было раньше. И чем больше, тем лучше. Государство бы только выиграло от этого. Клайпеда – это морская столица республики.

- И в заключение, Литва – это морское государство или государство у моря?

- Несомненно, морское государство. Мы можем делать и добиться значительно больших успехов, если проявим усилия. Этот статус нужно постоянно укреплять и утверждать не на словах, а на деле. Сможем ли мы это сделать? Все в наших руках.