Родители столичных детсадовцев ополчились на Ландсбергене, она отвечает: это низко

Родители столичных детсадовцев, посещающих частные сады ЗАО Kibirkštis ополчились на владельца компании Аустею Ландсбергене. Они обвиняют ее в высокомерии и желании нажиться на кризисе.

Ландсбергене отвечает, что такие действия - низость, поскольку учреждение делает все не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы сохранить процесс обучения дошкольников и рабочие места педагогов.

На этой неделе СМИ получили письмо группы вильнюсцев, в котором была предана огласке дискуссия между родителями, администрацией Kibirkštis и самой Ландсбергене.

Супруги из Вильнюса поделились письмом, полученным из детсада. В нем сказано, что с ними с 25 марта расторгают договор о предоставлении услуг "за проявленное неуважение".

В письме указано, что супруги неуважительно себя вели в 2018 году, якобы когда семья дважды публично высказывала свое недовольство и использовала оскорбительные эпитеты.

Однако мужчина сказал, что такое решение было принято только потому, что он поднял вопрос - справедливо ли брать с родителей плату, когда учреждение не предоставляет услуги. Он сказал, что Ландсбергене так отреагировала на вопрос об обоснованности расходов на администрацию учреждения, если бы они были снижены, то снизилась бы плата за услуги. В Литве действует карантин - детские сады, школы и вузы не работают.

Представители сети частных детских садов Ландсбергене в комментарии, который они прислали порталу 15min.lt, указали, что процесс обучения не прерывался.

Якобы детский сад работает дистанционно, т.е. с детьми 2-6 лет занимаются дистанционно, с помощью компьютера, по желанию можно получить распечатанный вариант заданий. Учреждение также предложило снизить плату на 15%. Родители с этим не согласны, по их мнению, заниматься дистанционно с детьми такого возраста невозможно, родителям приходиться платить за сад и за няню.

Месячная плата за детские сады Vaikystės sodаs составляет 527 евро, из них 100 - деньги из бюджета муниципалитета. Муниципалитет указал, что эти 100 евро за детей в частных садах будут переведены и во время карантина.

По данным за март этого года, частные детские сады в Вильнюсе посещают 6667 детей. В год муниципалитету они обходятся в 6,6 млн. евро.

Родители детей недовольны тем, что плату им снижают всего на 15%. JОни даже намеревались подать коллективный иск, советовались с юристами. Однако, кажется, выход был найден. Правда, он вряд ли удовлетворяет какую-либо из сторон: Vaikystės sodas 20 марта сообщил, что на время карантина прекращает свою деятельность, денег с родителей брать не будет.

Родителям предложили заплатить по 270 евро (100 из бюджета муниципалитета) за подключение к системе дистанционного обучения.

Ландсбергене у себя на фейсбуке разместила запись, в которой публично назвала поступок родителей, которые предали огласке переговоры - низким.

"Самое странное, что они даже не подождали и дня, я уже не говорю о неделе или двух неделях. Как будто будущего не будет. Как будто мы все забудем. Потом конечно они будут первыми, кто станет возмущаться, если в детском саду не будет их любимого учителя. Низкие люди, что они сделали для того, чтобы этот учитель остался?" – писала Ландсбергене.

42-летняя Ландсбергене, по данным за 2018 год, располагала имуществом на сумму 12,8 млн. евро. Ей принадлежит самая большая в Литве сеть частных детских садов Vaikystės sodas и школы Karalienės Mortos mokykla.

Муж Ландсбергене - политик, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Представитель Vaikystės sodаs Рита Мейлюнайте сказала, что частные детские сады и школы, как и другие организации сейчас закрыты. Она заметила, что со школами проще - там дети более самостоятельные, они могут учиться дистанционно. Мейлюнайте заметила, что еще до карантина они интересовались возможностью дистанционного обучения дошкольников, нашли компании, которым такой опыт удался.

"Мы готовились к такому сценарию, чтобы перевести Vaikystės Sodаs на дистанционное обучение - дети получают задания от учителя и выполняют из с родителями, старшими братьями и сестрами, получают задания, экспериментируют. Если у родителей нет условий - задания передают в распечатанном виде", - сказала она.

"Жаль, что в такой сложный для всех период, часть семей пыталась исказить ситуацию и воспользоваться ею – они собрали группу и с первых дней карантина неэтичными способами пытались оказывать давление и получить скидку, подстрекали других (...).

Мы хотим подчеркнуть - наше учреждение подписало договоры с каждым в отдельности, поэтому с каждой семьей мы отдельно обсудим трудности, возможности и решим вопросы. Мы все понимаем, ищем решения Они сложные, ситуация меняется каждый день. Мы делаем, что можем. Призываем всех сохранять солидарность, быть социально ориентированными, сегодня в этом нуждаются все".