Мэр Вильнюса: бюрократы Минздрава запугивают вильнюсских волонтеров

Борьба с коронавирусом в Литве понемногу перерастает в фарс. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс публично предупредил чиновников Минздрава, которые стали запугивать предпринимателей, бесплатно предоставляющих еду и напитки, штрафами и расследованиями ССР и СРФП.

Трение в отношениях между муниципалитетом и Минздравом по-прежнему нарастает. 13 марта, не дожидаясь действий правительства Литвы, мэр Вильнюса объявил о 5-недельном карантине в детских садах и школах.

Кроме того, Минздрав и правительство ополчились на муниципалитет, который открыто заявил о том, что в больницах не хватает средств безопасности. Сейчас, по данным Шимашюса, Минздрав недоволен тем, что команда муниципалитета по управлению кризисом организует услуги питания. Об этом на фейсбуке рассказал мэр города.

"У кого-то явно есть слишком много времени и он занимается тем, что в кризис не имеет большого значения, и даже наносит вред. И это не только мешает, но и пугает людей – это надо прекратить.

Многие члены команды делают намного больше, чем полагается, работают почти без отдыха, никто не жалуется, что нет времени на семью, сон, у всех есть общий враг, которого надо одолеть – вирус. Я понимаю, что и другие ведомства сталкиваются с напряжением и нагрузкой, поэтому могут быть допущены ошибки. Но есть черта, которую переходить не стоит.

Работники Минздрава умудрились учить и запугать нашу команду, заявив, что помощь бизнеса, которая идет через нее будет объектом расследования ССР и СРФП, поэтому мы должны подумать, прежде, чем воспользоваться ею. Да, я не шучу, так сказали, еще и перечислили статьи в законе. Желание волонтеров бороться с вирусом расценивается как коррупция!", – писал Шимашюс.

По данным Delfi, такие угрозы были произнесены во время телефонной конференции между Минздравом и мэрией. По словам мэра, работники мобильных пунктов находятся на своем посту, куда волонтеры с разрешения муниципалитета доставляют им еду и напитки.

"Один торговый центр подарил команде муниципалитета купоны на покупку продуктов, на них каждый день покупают кибинай и закуски. Мы заботимся и о людях, которые в больницах ждут результатов исследования, их в это время не кормят. Бизнес сплотился – предложения поступают ежедневно. Спасибо за это.

И сейчас нам угрожают, что будут расследования, людей накажут? Серьезно? Может лучше направить энергию на обеспечение защитой врачей, а не на запугивание наших людей, работающих сутками? Я прошу – уважаемые бюрократы, не занимайтесь охотой на ведьм, не пугайте наших людей, не мстите бизнесу за помощь, которая не потребовалась бы, если бы в Литве все было подготовлено. Я очень надеюсь, что если коронавирус (COVID-19) и одолеет кого-то в Литве, то этим кем-то будет динозавр бюрократии, а не люди и не их гражданственность", – писал мэр.

DELFI обратился за комментарием в Минздрав. Пресс-секретарь министерства Гедре Банайтите заверила Delfi, что Минздрав выясняет ситуацию и прокомментирует ее позже.