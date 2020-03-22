Велосипеды и самокаты на дорогах: когда можно ездить по тротуарам и когда включать фары

Пришла весна, стало теплее, водители и пешеходы сталкиваются и с другими участниками движения – велосипедистами и людьми на электросамокатах. Любители двухколесных транспортных средств рады раннему началу сезона, но перед тем, как выехать на дорогу им надо вспомнить некоторые правила.

Еще перед первой поездкой надо убедиться в техническом состоянии транспортного средства: должны работать тормоза, гудок, белая фара спереди и красная лампочка сзади. На велосипеде должны быть отражатели оранжевого цвета.

Если велосипедист или водитель самоката едет по проезжей части, он должен быть в светоотражающем жилете. В светлое время суток достаточно фары и лампочки, а ночью и в темноте - и жилет и фары.

Еще один важный атрибут – шлем. Лица младше 18 лет обязаны ездить в шлеме в обязательном порядке. Совершеннолетним рекомендуют надевать шлем.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), лица на самокатах приравниваются велосипедистам, поэтому они должны ездить по велодорожкам, если их нет – по обочине. Если по обочине ехать невозможно (рытвины, ухабы), а велодорожки нет, то можно ехать по тротуару или с краю проезжей части, как можно ближе к правому краю.

Однако люди на электросамокатах должны избегать езды по тротуарам. Если иного выхода нет, они должны держаться в стороне от пешеходов, ехать медленно, предупреждать людей о своем приближении, если надо, даже остановиться, чтобы не наехать на человека.

Велосипедисты и люди на самокатах должны знать, что мимо пешеходов надо проезжать медленно, на той скорости, на какой идут люди. Это 3-7 км/ч. Кроме того, люди на самокатах и велосипедисты не должны мешать пешеходам, проезжать на безопасном расстоянии от них.

Пешеходы, особенно после зимнего перерыва, могут испугаться неожиданно проехавшего мимо человека на самокате, отскочить в сторону и сбить человека на самокате. Полиция зафиксировала уже не один такой случай, когда люди на самокатах страдают сами и калечат пешеходов.

По проезжей части на самокате или велосипеде можно ездить только с 14 лет, а тем, кто прослушал установленный Министерством науки, образования и спорта курс и получил специальный документ, – с 12 лет. Если вместе едут взрослые, то по проезжей части могут ехать дети с 8 лет.

Важно помнить и то, что около пешеходного перехода велосипедист или водитель самоката должны сойти на землю и перевезти транспортное средство через дорогу. Продолжить путь они могут только на другой стороне. В тех местах, где на перекрестке есть размечена велосипедная полоса, можно проехать через дорогу, не спускаясь с транспортного средства. Но это можно делать только в том случае, если вы убедились в безопасности таких действий, а автомобилисты вас пропускают.

Важно также помнить, что на пересечении велосипедной и пешеходной дорожек, водители, как велосипедисты, так и люди на самокатах, должны уступать путь пешеходам.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской автомобильной дирекцией при Министерстве транспорта и сообщения.