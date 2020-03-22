Правительство Литвы сегодня собирается на внеочередное заседание

В воскресенье члены правительства Литвы соберутся на заседание. На нем, как сообщает пресс-служба правительства, планируется продлить транзит для жителей других стран, которые возвращаются домой через территорию Литвы до 00.00 ч. 24 марта.

До сих пор гражданам других стран разрешается ехать транзитом через Литву без срочных остановок.

После 00.00 ч. 24 марта транзит будет возможен только по железной дороге без остановок (за исключением необходимых остановок, включая случаи выполнения международных дипломатических и (или) консульских обязательств).