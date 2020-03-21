Драка в Новой Вильне: фельдшер скорой помощи проучил агрессивного юношу

В социальной сети Facebook распространяется видео, на котором запечатлена драка в столичном микрорайоне Новая Вильня. Агрессовного молодого человека проучил фельдшер скорой помощи.

Драка произошла на ул. Парко. На видео видно, что агрессивный молодой человек пристает к другому человеку, пытается вызвать его на бой на проезжей части.

На помощь человеку сначала никто не пришел, но потом драку остановил фельдшер скорой помощи.

Выяснилось, что, заметив эту ситуацию, скорая остановилась, фельдшер пытался из машины призвать агрессора к порядку криком, но это не помогло. На видео видно, что фельдшер подошел к агрессивному молодому человеку, пытался с ним говорить, но потом использовал слезоточивый газ. Агрессор упал на землю и стал плакать.

По предварительным данным, у полиции нет данных об этом происшествии, вероятно, помощь полиции не потребовалась.