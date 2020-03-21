Полиция Литвы расследует обстоятельства смерти пожилой женщины в Укмергском районе

Литовская полиция начала расследование в связи со смертью пожилой женщины в Укмерге.

"Начато расследование, цель которого - выяснить обстоятельства смерти", – сказал BNS 21 марта пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала BNS, что, по предварительным данным, сообщение о скончавшейся в машине скорой помощи женщине 1937 г.р. в пятницу рано утром – в 06.26 ч.

Минздрав о ее смерти сообщил в субботу ночью. По данным министерства, женщину в пятницу привезли в приемное отделение больницы, где она вскоре скончалась. Диагноз коронавирус был установлен после смерти пациентки.

В субботу утром вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис на пресс-конференции сообщил, что женщина могла заразиться коронавирусом в больнице.

19 марта коронавирус установили у одного врача Укмергской больницы, где лежала пожилая пациентка. Врач находится в Сантаришкской клинике.

По словам Шешельгиса, врач контактировала с 160 людьми, из них 127 - врачи.