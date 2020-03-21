В Кедайняйском районе обнаружено тело женщины, которую искали как пропавшую без вести

BNS ru.DELFI.lt

В Кедайняйском районе, в Ажитенай было обнаружено тело женщины в состоянии разложения, полиция подозревает, что это тело женщины, которую искали как пропавшую без вести с осени 2019 года.

Департамент полиции сообщает, что тело нашли в пятницу, около 10 ч., у речки в Ажитенай. Подозревают, что это тело женщины 1941 г.р., которую с 29 ноября искали как пропавшую без вести.

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