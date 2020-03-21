Мужчина просил о помощи - хотел получить место для изоляции, но был закрыт на замок

Мужчина из Паланги хотел обезопасить свою пожилую мать, поэтому просил муниципалитет предоставить ему помещение для самоизоляции на 14 дней, но ничего не добился: сначала его заперли в палангском отделе соцобеспечения, вызвали полицию, а потом перевезли домой.

"Я вернулся в четверг на пароме из Засница, с другими коллегами. В Риге нас проверили. Никаких симптомов у меня нет, я чувствую себя хорошо. Но у меня были контакты на пароме, я не хотел рисковать здоровьем мамы, знал, что муниципалитет должен предоставить помещение. Позвонил в муниципалитет, приехал, меня ждали. Мне сказали - почитай документы. Я вошел, а меня закрыли на ключ", – рассказал Эдвинас-Йонас Каминскас.

"Я заперт. На каком основании? Так решила глава центра или кто-то другой? Я с такими правилами не согласен, поэтому не подписал их. Поскольку я их не подписал, я сказал, что могу изолировать себя дома, но они меня не выпускают. Говорят, у тебя подозревают коронавирус, ты опасен для окружающих. Мы тебя закроем на 14 дней", – рассказал мужчина, заметив, что конфликт начался после того, как он захотел выйти покурить.

"Еда ужасная. Я каши не ем. Какое-то мясо принесли, не знаю, наверное в больнице или в тюрьме лучше кормят", – возмущался Каминскас. Он требовал, чтобы его проверили на коронавирус, но никто этого делать не собирался.

Пресс-секретарь главы МВД Божена Заборовска-Зданович интересовалась этой ситуацией и потом сказала Delfi, что, по словам работников центра соцпомощи, мужчина вел себя агрессивно.

По словам Заборовской-Зданович, обычно это помещение не закрывают, человек может там находиться, но если человек конфликтует, то для обеспечения безопасности работники могут принять другое решение - закрыть и вызвать полицию.

"С ним, как мне объяснили, была такая ситуация, что он захотел покурить. Сработал человеческий фактор, люди не договорились между собой. (…) Может, женщины испугались", – сказала Заборовска-Зданович.

Пресс-секретарь главы Минздрава Лина Бушинскайте рассказала о существующем порядке: "Он такой: если человеку негде изолировать себя, мэрия должна позаботиться о таком месте, помочь человеку. Например, семья из 5 человек живет в одной квартире, а мать вернулась из командировки, (...) в таком случае она не должна ехать домой. Ей надо обратиться в муниципалитет, там ей окажут помощь".

Советник мэра Паланги Юргита Ванаге отметила, что инкубационный период COVID-19 составляет до 14 дней.

"Во время самоизоляции запрещено покидать помещение", - сказала она.

Ванаге заметила, что мужчина, о котором идет речь, приехал в предоставленное ему помещение 20 марта, в 6 ч. Он указал, что не хочет ехать домой, так как живет не один, один из членов семьи - тяжело больной.

"Человека поместили в специальное помещение, попросили ознакомиться с правилами и ответственностью и попросили их подписать, но он этого не сделал, стал высказывать претензии, потом стал говорить, что хочет выйти покурить. Персонал не согласился его выпустить, тогда он стал возмущаться, пришлось связаться с полицией. Полицейские пытались говорить с ним по телефону, но тщетно, он бросил трубку", - сказала Ванаге.

По ее словам, с мужчиной говорил психолог и полиция, искали выход из создавшегося положения.

"Сейчас проблему решили – его увезли домой. Условия проверили, выяснилось, что они подходят для самоизоляции – есть отдельное помещение, с отдельным входом и санузлом", - сказала Ванаге.