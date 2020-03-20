Проститутки пользуются ситуацией с коронавирусом, полицейским пришлось вызывать врачей

В последнее время в интернете стали появляться сообщения, в которых жрицы любви уверяют, что они не больны коронавирусом. По словам сотрудников Вильнюсской полиции, после объявления карантина проститутки "работают" не меньше обычного.

"Проверено на въезде – вирусов нет!", – в своем объявлении указала Диана, приехавшая в Вильнюс из-за границы. "Проверено в мед. учреждении, вирусов нет! Дезинфицирую квартиру каждый день", – пишет приезжая Кира.

Начальник отдела по превенции и административной деятельности Вильнюсской полиции Евгениюс Лепис сказал DELFI, что до карантина они проверяли проституток в обычном порядке: с начала февраля до 8 марта были составлены протоколы в отношении 37 женщин, 70% из них – девушки из Беларуси, России и Украины. На прошлой неделе за проституцию были наказаны и две местные девушки.

С проститутками приходится иметь дело и патрульным. Например, 16 марта вечером полицейским пришлось ехать в квартиру такой девушки, а потом ждать всю ночь вердикт врачей.

В 21.55 ч. полиция получила сообщение, что на ул. Пелесос, в квартире, проститутка обокрала клиента. Дверь полицейским открыла кашляющая женщина (1987 г.р.), она сказала, что плохо себя чувствует, температура почти 40. Полиция позвонила в скорую, им сказали, что ждать придется 5 часов. До раннего утра полицейским в квартире девушки пришлось ждать врачей скорой помощи.

Врачи осмотрели ее и указали, что симптомы на симптомы коронавируса непохожи, полицейским изолироваться не надо.

Лепис уверен, что на этот "бизнес" карантин не подействовал: "Предложений меньше не стало. Мы не знаем как обстоят дела со спросом".