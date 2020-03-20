Новые данные о маршрутах людей, у которых диагностировали коронавирус

20 марта объявлены новые данные Национального центра общественного здравоохранения о маршрутах людей, у которых диагностировали коронавирус. Новые данные с – 32 пункта в конце текста.

Список таких мест:

1. 7 марта 2020 г., около 18 ч., участвовал на вечеринке в ресторане по адресу С.Дауканто, 23, Каунас. АКТУАЛЬНО ДО: 22 марта.

2. 8 марта, в 18 ч. концертный зал Compensa (37 близких контактов). Изолироваться должны люди, которые сидели за 1, 4, 6, 15, 17 и 26 столиками. АКТУАЛЬНО ДО: 23 марта.

3. 9 марта, 17:37–17:59 ч. в Вильнюсе, магазине Maxima на ул. Шило. АКТУАЛЬНО ДО: 24 марта.

4. 11 марта, в 18 ч. ТЦ Panorama (McDonalds, H&M, а также магазин канцтоваров). АКТУАЛЬНО ДО: 26 марта.

5. 10 марта, в 16 ч. выехал на автобусе из Каунаса в Вильнюс. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.

6. 13 марта, в 16–17 ч. был в магазине IKI, около деревни Бендоряй. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.

7. 14 марта, в 12.57 ч. был в магазине Maxima на ул. Тускулену, откуда вернулся в 13.57 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.

8. 13 марта, в 21-22 ч. был в магазине Maxima на ул. Укмергес. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.

9. 10 марта посетил Atostogų parkas. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.

10. 12 марта обратился к семейному врачу в ЗАО Rietavo šeimos daktaras. АКТУАЛЬНО ДО: 27 марта.

11. 13 марта, в 16-17 ч. был в магазине Norfa в Электренай. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.

12. 14 марта был в магазине Norfa на ул. Атейтес, 10, с 15-15.30 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.

13. 14 марта был в магазине IKI у кольца в Антакальнисе, в 14-15 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.

Список подтвержденных случаев:

1. Подтвержден 28 февраля 2020 г. (Шяуляй)

1. 24 февраля 2020 г. в 15:30 ч. прилетел в Каунасский аэропорт.

2. Соблюдал условия самоизоляции, 25 февраля 2020 г. дистанционно получил больничный, появились симптомы ОРВИ.

3. 27 февраля обратился в Шяуляйскую больницу, 28 февраля 2020 г. подтвержден диагноз COVID-19.

4. 14 марта выписан домой.

2. Подтверждены два случая 10 марта 2020 г (Каунас)

1. Муж и жена 7 марта 2020 г. из Северной Италии на легковом автомобиле приехали в Каунас.

2. 7 марта около 18 ч., участвовали на вечеринке в ресторане, по адресу ул. С.Дауканто, 23, Каунас. АКТУАЛЬНО ДО: 22 марта.

3. 9 марта мужчина почувствовал недомогание.

4. 10 марта утром женщина ходила к зубному врачу. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.

5. 10 марта женщина заболела.

3. Подтвержден 13 марта 2020 г (Каунас)

1. Мужчина 29 февраля прилетел в Каунасский аэропорт.

2. С 29 февраля самоизолировался дома в Каунасском районе, получил больничный.

3. Заболел 13 марта, позвонил в скорую.

4. Подтвержден 13 марта 2020 г (Клайпеда)

1. Лицо 9 марта, в 00:10 ч. прилетело в Палангский аэропорт.

2. Домой приехало на автомобиле.

3. 12 марта на скорой приехало в Клайпедскую больницу.

5. Подтвержден 13 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 8 марта в 14.20 ч. прилетел в Литву. Из Вильнюсского аэропорта ехал домой на автомобиле.

2. 8 марта в 18 ч. посетил концерт в концертном зале Compensa (установлены 37 человек, которые поддерживали тесный контакт). Изоляция полагается людям, сидевшим за 1, 4, 6, 15, 17 и 26 столиками. АКТУАЛЬНО ДО: 23 марта.

3. 9 и 10 марта ходил на работу (16 контактов).

4. 9 марта в 17:37–17:59 ч. был в магазине Maxima на ул. Шило. АКТУАЛЬНО ДО: 24 марта.

5. 10 марта почувствовал недомогание.

6. 11 марта, в 18 ч. был в ТЦ Panorama (McDonalds, H&M, в магазине канцтоваров). АКТУАЛЬНО ДО: 26 марта.

7. 12 марта вызвал скорую. Доставлен в Сантаришкскую клинику. Вечером на такси поехал домой (в маске). Водителя такси нашли и изолировали. 8. 13 марта в 4 ч. вернулся в больницу на своем автомобиле.

6. Подтвержден 14 марта 2020 г. (Кретинга)

1. Человек 10 марта в 14:20 ч. прилетел в Каунасский аэропорт.

2. 10 марта, в 16 ч. на автобусе поехал в Вильнюс. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.

3. 11 марта, в 14:50 ч. сел в автобус Вильнюс-Паланга.

4. В Кретингу из Паланги приехал на автомобиле. АКТУАЛЬНО ДО: 26 марта.

5. 13 марта на скорой составлен в Клайпедскую больницу.

7. Подтвержден 14 марта 2020 г (Клайпеда)

1. Мужчина 14 марта, в 20:40 ч. прилетел в Вильнюсский аэропорт.

2. На скорой был доставлен в больницу.

8. Подтвержден 14 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 1 марта приехал на автобусе из Италии, вышел в Вильнюсе у здания ERGO, у кольцевой Геросёс Вильтес.

2. Друг (сейчас на карантине) довез его до дома, около дома сел в машину и уехал в усадьбу.

3. Усадьба в Молетском районе.

4. 7–10 марта поехал к друзьям, с которыми путешествовал, они находились в Пренайском районе (установлены два контакта).

5. 10 марта вернулся в Молетский район.

6. 10 марта поднялась температура.

7. 13 марта температура 38 градусов.

8. 13 марта приехал в Вильнюс и из машины вызвал скорую.

9. Подтвержден 14 марта, Паневежис

1. 9-12 марта был в Нидерландах.

2. 12 марта на самолете Air Baltic в 13.30 прилетел в Вильнюс.

Ехал на такси ЗАО Bolt Services LT (водитель выявлен) в Фабийонишкес до кафе.

Около 14 ч. прибыл в Hesburger (Укмергес, 238, Вильнюс), провел в помещении около 20 мин., с коллегами, с которыми вернулся из Нидерландов.

В 15 ч. ехал на автомобиле коллеги в ЗАО Šaudymo centras (ул. Прамонес, 97-1, Вильнюс), где один из коллег оформлял документы на оружие. Всего в Šaudymo centras провел около часа. Ехал в Паневежис на личном авто коллеги.

В Паневежисе около 18 ч. зашел в магазин Eurokos (ул. Клайпедос, 103, Паневежис), провел там около 15 мин.

13 марта в 11.30 ч. посетил автосалон ЗАО Hardman (ул. Вейверю, Каунас). Провел там около 15 мин., в остальное время был на работе, все контакты известны.

3. 13 марта заболел и 14 марта в 4:25 ч. госпитализирован. Боль в горле, кашель, температура 38,5C.

10. Подтвержден 15 марта 2020 г (Вильнюсский район)

1. 12 марта вернулся в Литву, прилетел в Вильнюс в 23 ч.

2. 12 марта из аэропорта поехал домой на автомобиле (1 контакт).

3. 13 марта, в 16–17 ч. был в магазине IKI, около Бендоряй. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.

4. 15 марта появились симптомы, на своем автомобиле приехал в больницу.

11. Подтвержден 15 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 14 марта с пересадкой из Мадрида через Франкфурт прилетела в Вильнюс в 23.30 ч.

2. Друг забрал ее из аэропорта и привез домой на Неменчинское шоссе (1 контакт).

3. 12 марта боль в горле.

4. 14 марта температура.

5. 15 марта температура.

6. 15 марта в 11:30 ч. вызвала скорую.

12. Подтвержден 15 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 12 марта в 21 ч. прилетела в Вильнюс из Парижа.

2. 12 марта на автомобиле компании Bolt приехала домой (1 контакт)

3. 13 марта поднялась температура.

4. 14 марта на скорой доставили в больницу.

13. Подтвержден 16 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 13 марта в 23:35 ч. прилетел в Вильнюс.

2. Домой приехал на такси. Таксиста нашли и изолировали. В 12.57 ч. 14 марта был в магазине Maxima на ул. Тускулену, в Вильнюсе, вернулся в 13.57 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.

3. 14 марта, в 12.57 ч. поехал в магазин Maxima на ул. Тускулену, вернулся домой в 13.57 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.

4. 14 марта появились симптомы.

5. 15 марта в 21.27 ч. на скорой доставили в больницу.

14. Подтвержден 16 марта 2020 г (Вильнюсский район)

1. 13 марта приехал в Литву на автомобиле.

2. 13 марта, в 21-22 ч. был в Maxima на ул. Укмергес. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.

3. 15 марта появились симптомы. Приехал в больницу на своем автомобиле.

15. Подтвержден 16 марта 2020 г, Плунге

1. 9 марта приехал из Дании в мэрию Ретаваса.

2. 10 марта с семьей ездил в парк развлечений Atostogų parkas. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта

3. 11 марта температура.

4. 12 марта обратился к врачу в ЗАО Rietavo šeimos daktaras. АКТУАЛЬНО ДО: 27 марта.

5. 14 марта позвонил в скорую.

16. Подтвержден 16 марта 2020 г (Паневежис)

1. 4 марта почувствовал недомогание, боли в желудке. Во время всего путешествия болел, большую часть времени провел в гостинице.

2. 12 марта прилетел из Стамбула в Ригу.

3. На своем автомобиле с близкими приехал в Паневежис, находится в больнице с 12 марта.

17. Подтвержден 17 марта 2020 г (Каунас)

1. 29-14 марта был в Австрии.

2. 14 марта вернулся на машине в Литву, в Алитусе сел в свой автомобиль (ни с кем не общался).

3. 14 марта самоизоляция в Каунасе.

4. 14 марта заболел, 17 марта обратился в скорую.

18. Подтвержден 16 марта 2020 г (Тельшяй)

1. 2 марта прилетел в Варшавский аэропорт на рейсе LO6306

2. 3 марта на микроавтобусе компании Aisčiai приехал из Польши

Член семьи забрал его из Крижкальниса

6 марта ездил в аптеку Norfos vaistinė (ул. Луокес, 76, Тельшяй) и в магазин Norfа

6 марта встречался с соседями

10 марта ездил в магазин Maxima (ул. С.Дауканто, 1, Тельшяй)

11 марта гулял у озер Ильгис и Германтас в Тельшяйском районе

11 марта ездил в ТЦ MON около 16 ч. (ул. Кауно, 21, Тельшяй).

11 марта был в ТЦ LIDL (ул. Луокес, 74A, Тельшяй)

12 марта был в Norfos vaistinė и Norfа (ул. Луокес, 76, Тельшяй)

13 марта ездил на встречу на автостоянку у магазина Norfa (ул. Луокес, 76, Тельшяй)

14 марта звонил по номерам 112 и 1808

15 марта доставлен в Тельшяйскую больницу 15 марта перевезен в Клайпедскую больницу.

19. Подтвержден 17 марта 2020 г (Кретинга)

10 марта, в 14:20 ч. прилетел из Копенгагена в Каунас. В 16 ч. поехал на автобусе в Вильнюс. Где был в Вильнюсе указать не может.

11 марта в 14:50 ч. уехал на автобусе в Палангу. Оттуда на автомобиле в Кретингу. В общественных местах не был.

16 марта на скорой был доставлен в Клайпедскую больницу.

20. Подтвержден 17 марта 2020 г (Клайпеда)

12 марта, в 12:10 ч. прилетел из Болоньи в Каунас. В 14 ч. на автобусе выехал в Клайпеду.

16 марта на своем авто приехал в Клайпедскую больницу.

21. Подтвержден 18 марта 2020 г (Шяуляй)

14 марта в 20 ч. на самолете (рейс: 3466, место 4F) уз Англии (Лутон) прилетел в Каунас.

В 22 ч. приехал в Шяуляй. 15 марта пошел к родителям, которые живут в Шяуляй.

17 марта в 19 ч. на скорой был доставлен в больницу, после того, как у него взяли образец, на скорой вернулся домой.

22. Подтвержден 17 марта 2020 г (Вильнюс)

15 марта прилетел в Вильнюс. Домой приехал на своем авто.

16 марта вызвал скорую.

17 марта доставлен на скорой в больницу.

23. Подтвержден 17 марта 2020 г (Вильнюс)

17 марта в 2 ч. прилетел в Вильнюс. Из аэропорта доставлен на скорой в больницу.

24. Подтвержден 17 марта 2020 г (Электренай)

9 марта прилетел в Каунас. На своем авто приехал домой.

10, 12 и 13 марта ходил на работу (20 контактов)

12 марта был в поликлинике (14 контактов)

13 марта, в 16-17 ч. был в магазине Norfa в Электренай. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.

15 марта вызвал скорую и был доставлен в больницу.

25. Подтвержден 17 марта 2020 г (Вильнюс)

9 марта приехал в Литву на автомобиле.

10 марта ходил на тренировку.

11 марта первые симптомы.

16 марта на скорой доставлен в больницу.

26. Подтвержден 18 марта 2020 г (Вильнюс)

8 марта вернулся в Литву.

13 марта был в Утене (контакты известны)

14 марта был в магазине Norfa на ул. Атейтес, 10, с 15 до 15.30 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.

27. Подтвержден 18 марта 2020 г (Каунас)

11 марта вернулся из Англии в Каунас.

12-13 марта был в одонтологической клинике, 13 марта, в 14 ч. в магазине Aibė, на ул. Вейверю, Каунас.

16 марта, в 14:30 ч. был в аптеке Camelia, ул. Вейверю, Каунас.

17 марта позвонил в скорую.

28. Подтвержден 18 марта 2020 г (Каунас)

14 марта с 8:30 до 11:00 ч. рынок в Алексотасе, в 14 ч. Express Market ул. Вейверю.

17 марта обратился в скорую.

29. Подтвержден 18 марта 2020 г (Вильнюс)

13 марта прилетел в Вильнюс, на такси доехал до своей машины. На машине приехал домой (2 контакта)

14 марта был в магазине IKI у кольца в Антакальнисе, в 14-15 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.

16 марта вызвал скорую, 17 марта доставлен в больницу.

30. Подтвержден 18 марта 2020 г (Вильнюс)

16 марта прилетел в Вильнюс. На скорой был доставлен в больницу из аэропорта.

31. Подтвержден 20 марта 2020 г (Каунас)

14 марта, в 20.10 ч. прилетел из Лондона в Каунас (Nr. рейса 3466, место 14A). Из аэропорта ехал в Йонаву с двумя друзьями (эти люди информированы). 16 марта заболел и позвонил в скорую.

32. Подтвержден 20 марта 2020 г (Каунас)

1. 3 марта прибыл в вильнюс из Лондона.

2. 3 марта поехал к кузине в Вильнюс.

3. 4 марта на поезде приехал в Йонаву.

4. 5 марта ездил в салон красоты в Йонаве.

5. 6 марта ходил к зубному.

6. 6-7 марта праздновал день рождения родственника в усадьбе в Йонавском районе.

7. 9 марта появились первые признаки болезни.

8. 13 марта был у подруги дома в Йонавском районе.

9. 13-17 марта проводил время с друзьями, точное место неизвестно.

10. 18 марта друзья привезли этого человека в больницу, оттуда увезли в Каунасскую больницу. С 19 марта человек находится в Инфекционном отделении больницы

34. Подтвержден 19 марта 2020 г (Вильнюс)

1. 13 марта, в 14 ч. из-за симптомов болезни посетил ЗАО MediCA klinika (Кревасис скярсгатвис, 1, Вильнюс). Всех, кто контактировал изолировали.

2. 13 марта, в 15.00–15.30 ч. был в Антакальнисской поликлинике (ул. Антакальнё, 59, Вильнюс) на 8 этаже, 807 кабинет. Всех, кто контактировал изолировали.

3. 17 марта после обеда позвонил в скорую.

35. Подтвержден 19 марта 2020 г (Клайпеда)

1. 16 февраля в 15:25 ч. прилетел из Осло через Копенгаген в Палангу. 2. Из Паланги на своем авто поехал в Клайпеду.

3. 21 февраля поехал в Лиепаю был в музее "Тюрьма".

36. Подтвержден 19 марта 2020 г (Клайпеда) семья из двух человек

1. 14 марта в 18 ч. вернулись из Доминиканской республики в Вильнюс через Хельсинки.

2. На своей машине поехали в Клайпеду. Указали, что в общественных местах не были.

3. В тот же день обратились в Клайпедскую больницу, были госпитализированы.

37. Подтвержден 20 марта (Клайпедский район)

1. 13 марта заболел в Барселоне.

2. 14 марта в 23:35 ч. прилетел в Вильнюс через Брюссель и Франкфурт. 3. Уз аэропорта на своей машине поехал в Каунас, ночевал у себя дома. 4. 15 марта поехал домой в Клайпедский район.

5. 18 марта позвонил в скорую.

Если вы посещали вышеуказанные места в конкретное время и с вами не связались сотрудники НЦОЗ, Минздрав просит звонить по номеру: +370 62077547. Звонить в рабочее время (I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45).