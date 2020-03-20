Паника по-партизански. Короновирус в Беларуси: все под контролем?

Что точно отличает Беларусь от всех соседних стран, так это отсутствие карантина и закрытых по собственной инициативе границ. Лукашенко назвал пандемию коронавируса «психозом», а закрытие границ по периметру страны «глупостью абсолютной и несусветной».

Минздрав опровергает сообщения нескольких СМИ о первой смерти от короновируса в Беларуси. 18 марта в Витебске умерла женщина 1962 года рождения. О ее диагнозе – короновирус – сообщили врачи в закрытом телеграмм-канале.

Минздрав уверяет, что эпидемиологическая обстановка под контролем

В сообщении Минздрава о количестве случаев заражения короновирусом на утро 20 марта не названа точная цифра инфицированных: «На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов».

Учитывая предыдущие сообщения, зараженных минимум 69. С конца января тесты на выявление COVID-19 сделаны более чем 19 000 человек, утверждает Минздрав. В Беларуси не публикуют ежедневно сообщения о количестве инфицированных. 18 марта их было 51, продолжалось медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.

Власти уверяют, что контролируют всех въезжающих в страну

Возвращающиеся в течение последних дней на родину белорусы по-разному отзываются о работе СКП (санитарно-контрольные пункты). Одни прошли границу, не заметив их вовсе. Другим измеряли температуру и бесплатно сделали тест на короновирус. Но это касается только минского аэропорта. Тотального контроля, о котором заявляет Минздрав, не заметили многие пассажиры поездов.

Сдать тест на короновирус по собственной инициативе в Беларуси невозможно. Частные коммерческие медицинские лаборатории этим не занимаются. В государственных медучреждениях повод для сдачи анализа – возвращение из стран, где зафиксированы вспышки инфекции либо контакты с инфицированными и с теми, кто находится под наблюдением.

На сайте Минздрава опубликованы стандартные рекомендации – как себя вести и как обезопасить своих близких. Но часть из них по разным причинам не выполнима.

Вопреки рекомендациям врачей о минимизации социальных контактов, многие многолюдные мероприятия не отменяют. 19 марта начался Чемпионат Беларуси по футболу. С болельщиками на трибунах.

Карантин в Беларуси не объявили даже в учебных заведениях

Все соседние с Беларусью страны объявили о закрытии своих границ. Лукашенко заявляет, что повода для введения «драконовских мер» нет. Работают все государственные учебные заведения, на удаленную работу перешли сотрудники многих частных компаний. Госучреждения - даже те, где собственно работа не связана с пребыванием на рабочем месте (например, Академия наук) - карантин не объявили. Работают все государственные предприятия, магазины, театры. Крупные торговые сети рассылают смс-сообщения, задорно призывая покупателей на акции.

Под грифом «Весьма срочно!» Министерство антимонопольного регулирования разослало рекомендации отменить с 17 марта все мероприятия, стимулирующие продажи социально значимых товаров и товаров первой необходимости, в том числе критического импорта. В момент написания этого текста людей во многих больших торговых центрах не стало заметно меньше. Пустые полки в магазинах для Беларуси пока редкость и выглядят как явление временное – пока не подвезут товар со склада.

Магазин в Минске

Александр Лукашенко заявляет, что «абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса» и не считает нужным объявлять карантин.

Министерство образования отказом ответило на несколько десятков петиций с требованием позволить студентам и школьникам не посещать учебные заведения, сославшись на то, что это решение – в компетенции Минздрава. Впрочем, Лукашенко в ходе совещания с чиновниками заявил, что если родители опасаются, то школьников можно оставить дома.

Студентам такой поблажки глава государства не дал, в вузах требуют присутствия на занятиях. В качестве достаточной меры «по недопущению распространения коронавируса» Лукашенко распорядился изменить движение общественного транспорта и начало занятий в высших учебных заведениях в Минске: нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия у себя в университетах, и они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия».

У минчанки Ольги, мамы двоих школьников, складывается впечатление, что в стране царит «какая-то тихая партизанская паника на фоне то ли непонимания ситуации властями, то ли растерянности, то ли необоснованных надежд, что пандемия обойдет Беларусь стороной. Я своих детей со вторника в школу не пускаю. Живем с бабушкой, она ими и занимается детьми. У нас с мужем на работе карантин не объявили. Не знаю, что лучше. Судя по кругу моих близких друзей, не все потянут финансово долгосрочный карантин, есть знакомые, живущие от зарплаты до зарплаты».

Многие белорусы не доверяют официальной информации и осуждают власти за бездействие

В ответ на петиции с призывами к властям принимать более решительные меры, чтобы предотвратить катастрофическое и неподъемное для системы здравоохранения Беларуси распространение заражения, чиновники заявляют, что, мол, и так необходимые меры принимаются, к эпидемии готовы.

Введения карантина добиваются разрозненные группы энтузиастов. Наиболее организованной и многочисленной на данный момент выглядит студенчество, требуя объявить карантин и организовать онлайн обучение.

Студенты Минского государственного лингвистического университета пытаются организовать общестуденческий бойкот и раздают маски с надписями #хахаятутумру. Они рассказывают, что деканы уговаривают не поднимать бучу и поручают преподавателям проводить «разъяснительную работу по недопущению участия в протестных акциях». Таковой там считают и сбор подписей под очередной петицией за введение карантина.

Студенты Белорусского национального технического университета, рассказывают, что в их вузе объявили отсутствие больше четырех человек на парах "сговором", в то время как не выполняется даже минимальный карантинный режим. Из-за недостатка мест потоки сидят в полном составе, хотя администрация сама решила, что больше 30 человек в одной аудитории быть не должно. Кураторам поручают "провести работу без использования соцсетей" против петиций за карантин.

«Как превентивные аресты активистов перед объявленными акциями протеста, так тут у нас мастера. У меня не укладывается в голове, почему не объявляют карантин и не делают то, что уже повсеместно предприняли в Европе, говорит Татьяна, студентка одного из минских университетов. - Как показывает опыт стран с большими очагами инфекции, чем раньше вводится карантин, тем с меньшей скоростью увеличивается количество заболевших и тем больше шансов, что медики успеют помочь».

Ирина, подруга Татьяны, в недоумении от заявлений странового офиса ВОЗ: «Всемирная организация здравоохранения одобряет меры, предпринимаемые в Беларуси, но почему тогда вся Европа поступила по-другому, где же логика?» (17 марта представитель ВОЗ в Беларуси выступил с заявлением о том, что "на данном этапе, при отсутствии в стране не контролируемой передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ" – Ред.)

Сокурсник девушек Илья не верит официальным данным о количестве зараженных: «Думаю, что многие в панике из-за того, что Минздрав редко обновляет информацию о количестве инфицированных. Когда случилась Чернобыльская катастрофа, меня еще и на свете не было, но мне бабушка рассказывала, как скрывали информацию. А недавно еще и фильм американский про Чернобыль посмотрел».

За рубежом застряли более 8000 белорусов

Из-за перекрытых границ, отмененных авиарейсов и сокращения железнодорожного сообщения больше 8000 белорусов застряли за границей. Белорусский МИД пытается помочь соотечественникам вернуться в страну. Как сообщает внешнеполитическое ведомство, министр иностранных дел Владимир Макей договаривается с коллегами из разных стран организовать выезд белорусов из стран с закрытыми границами и возвращение граждан других государств, застрявших в Беларуси.

Сигналы SOS идут практически со всего света. Белорусы обсуждают в чатах варианты возвращения домой. Кому-то удается быстро связаться с белорусскими посольствами, но есть и те, кто пока не нашел варианта уехать. К чатам подключаются волонтеры из Минска с предложениями перевести деньги, связаться с родственниками и всеми, кто может чем-то помочь.

В связи с закрытием границ Россией многие белорусы, возвращавшиеся домой через Москву, застряли в аэропорту Внуково. Им не разрешают покидать транзитную зону аэропорта. Прилеты и вылеты для неграждан России возможны сейчас только в пределах одного аэропорта. С 20 марта во Внуково организованы рейсы «Белавиа». В чатах взаимопомощи белорусы говорят о том, что Беларусь и Россия хвалились своими успехами по совместной охране границ, а когда речь зашла о реальной защите людей, начались проблемы.

Сухопутная граница с Россией закрыта для передвижения людей с 18 марта. С этой даты по 1 мая белорусы могут следовать транзитом в Россию только через Домодедово и Шереметьево. Воспользоваться Внуково как транзитным аэропортом – с момента введения ограничений было невозможно.

Между тем, по данным Государственного пограничного комитета Беларуси только за последние трое суток за рубеж выехало порядка 11 тысяч граждан. МИД распространил заявление о том, что эти выезды осуществляются после рекомендаций МИД воздержаться от зарубежных поездок: «Граждане, осуществляющие подобные шаги, должны отдавать себе отчет, что делают они это на свой страх и риск».

С аналогичным призывом выступает и Министерство спорта и туризма - «есть граждане, которые пытаются «заскочить в последний вагон» и отправиться в турпоездку. В нынешних условиях такое поведение Минспортом расценивается как безрассудное и безответственное».

Про короновирус в Беларуси чаще говорят не медики, а президент и политические аналитики

Ситуацию в связи с пандемией короновируса чаще, чем медики, комментирует только президент и политические аналитики. Лукашенко уже несколько дней пытается шутить. Получается не очень. Разве что дает пищу для местных острословов. Но и у них шутки невеселые: «Такое впечатление, что подсчет случаев заражения короновирусом поручено вести Лидии Ермошиной». Речь идет о главе Центризбиркома, при которой ни одни выборы в Беларуси не были признаны прозрачными.

Своим мнением о реакции белорусских властей на пандемию с Delfi поделился политический обозреватель Валерий Карбалевич:

«Лукашенко объяснил, что весь мир сошел с ума. На этом фоне Беларусь одна из немногих стран, где сохраняют здравый смысл. Поэтому границы закрывать нет смысла, карантин вводить не будем, чрезвычайную ситуацию – тоже, потому что это не помогает. А будем локально контролировать и и бороться с очагами, возникающими из-за людей, которые приехали из небезопасных стран. И этим ограничимся. При этом Лукашенко ссылается на рекомендации ВОЗ, и в них не указано, при каких обстоятельствах вводить всеобщий карантин и закрывать границы.

Специфика Беларуси в том, что здесь общество не контролирует власть. Потерять голоса на выборах – даже если бы их кто-то считал – Лукашенко не грозит. В отличие от стран демократических, где решения руководства сказывается на рейтингах политиков. Поэтому там, бывает, и перестраховываются. Беларусь от таких «проблем» свободна. Это во-первых.

Во-вторых, Лукашенко никак не хочет покушаться на создаваемый им самим и всей белорусской пропагандой образ Беларуси как остров стабильности и безопасности на фоне бушующих в мире катаклизмов. Он стал в определенной мере заложником этого образа.

Aliaksandras Lukašenka Foto: Itar-Tass / Scanpix

Беларусь не впервые идет не в ногу. В 90-е годы РБ отказалась следовать реформам по демократизации либерализации рыночным реформам по образцу наших соседей. Лукашенко этим очень гордился всегда и говорил, что, мол, хорошо, что не пошли по их стопам, и в итоге наша белорусская модель оказалась лучше, чем у всех других соседей. Этой логикой он руководствуется и сейчас.

Вводить всеобщий карантин экономически очень затратно. Предполагаю, что это и есть аргумент, чтобы продолжать заявлять, что все под контролем, и повода для чрезвычайных мер нет.

Власти боятся паники. Карантин так или иначе точечно вводится, но само слово пока в разряде табуированных. Как и «кризис» - не будем его проговаривать, и вроде бы его и нет. Как и «реформы» – потому что это ругательство».

Закрытие границ Россией, по мнению Карбалевича, это очень болезненно для Лукашенко, так как де факто ставит под сомнение существование Союзного государства. Он опасается, что границу могут и не открыть, а это уже удар по Беларуси как по транзитной стране. Аналитик полагает, что решение Москвы закрыть границу с Беларусью связано с тем, что защититься пытаются на европейском направлении»

Примечательно, что никаких заявлений о субсидировании потерь бизнесу, который уже терпит убытки в связи с короновирусом - как во всем мире, так и по сугубо местным причинам, - власти не сделали. Тихую панику белорусов, помимо всего прочего, провоцирует и значительное падение белорусского рубля. Но это уже тема для другого разговора.