В списке пострадавших от коронавируса – 32 тысячи предприятий Литвы

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы обнародовала список 32 предприятий, непосредственно пострадавших от коронавируса, сообщает ГНИ. В нем одна из крупнейших групп сельскохозпредприятий Agrokoncernas, контролируемая лидером правящих "аграриев" Рамунасом Карбаускисом, закрытые с этой недели сети торговли товарами домашнего обихода, строительными товарами, мебелью, и прочие торговые сети, торговцы автомобилями, крупные туроператоры, предприятия общественного питания.

В список попали крупные туроператоры Novaturas, Tez tour, Baltic clipper и Baltic tours, которых эксперты назвали как наиболее уязвимый для последствий коронавируса сектор.

В список также вошли компании общественного питания – сети пиццерий Cili pica, Charlie Pizza и владеющая ресторанами La Crepe компания Amber food, Delano, компания Premier restaurants, владеющая закусочными McDonald's в Балтийских странах.

В списке также есть и компании торговли автомобилями, большинство операторов гостиниц, а также эстонская группа железнодорожных услуг Skinest Baltija, компания информационных технологий Atea, центр услуг booking.com.

По словам главы ГНИ Эдиты Янушене, они будут освобождены от уплаты пени, с них не будут взыскиваться налоги.

"Включённые в список предпринимателей с 16 мата до окончания срока действия экстремальной ситуации в стране будут освобождены от уплаты пени, с них не будут взыскиваться налоги, они смогут обратиться с просьбой о заключении в упрощённом порядке договора о беспроцентном налоговом кредите", – сказала для пресс-релиза Э. Янушене.

Представитель ГНИ Рута Асадаускайте сказала BNS, что "к этим налогоплательщикам будут применяться и аналогичные меры по облегчению уплаты взносов социального страхования".

Не вошедшие в список предприятия, которые сталкиваются с негативными последствиями, могут обратиться за помощью в ГНИ.