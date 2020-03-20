Литва закупает у Китая 2 млн респираторов и почти 6 млн масок

Литва закупает у Китая почти 1,8 млн. респираторов и 5,7 млн. одноразовых масок, эта партия должна поступить через две недели, сообщил Министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Такого количества у Литвы раньше никогда не было", – сказал он в пятницу в интервью теле-радиовещательной компании LRT.

Министерство в пятницу сообщило, что закупает у Китая также 810 тыс. защитных очков, 1,8 млн. одноразовых шапок, столько одноразовых халатов (нестерильных), 1,05 млн. одноразовых комбинезонов с капюшонами (стерильных),15 млн. одноразовых перчаток и 3,6 млн. одноразовых бахил.

"Это уже большое количество, их мы сможем выделить и тем медикам, которые не работают напрямую с зараженными или с потенциальными зараженными", – сказал он.

Министр утверждает, что в четверг завершилась подготовка документов этой закупки, а в пятницу был подписан договор.

А. Верига надеется, что заказанные товары будут поставлены в Литву не позднее чем в течение двух недель.

"Некоторые (посылки – BNS) будут сформированы прямо на складах, Литва готова организовать их доставку воздушным транспортом", – сказал он.

"Мы будем делать все, чтобы они поступили максимально быстро," – добавил он.

В пятницу министерство также сообщило, что уже подписан договор о приобретении 80 тыс. респираторов (FFP3) с компанией Jugrita. На этой неделе первые партии будут поставлены в Литву, оставшиеся – в течение ближайшей недели.

Кроме того, часть средств планируется приобрести через организуемую Еврокомиссией централизованную закупку. Литва уже подала заявку на 300 тыс. респираторов, 1 млн. одноразовых масок, а также на закупку 400 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ведомство не сообщает, сколько будут стоить закупаемые средства.

В Литве растет число заражений коронавирусом, проверяется всё больше людей, и медики жалуются на нехватку средств защиты.