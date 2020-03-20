Пять вещей, которые увеличивают шанс заразиться коронавирусом

Мы всё знаем про коронавирус. Разбуди каждого из нас ночью и мы, не задумываясь, скажем, откуда родом коронавирус, сколько примерно больных в Латвии, Литве, Эстонии, что нужно купить в магазине, чтобы продержаться дома как минимум две недели, и как продезинфицировать квартиру. Одно остается неизвестным – где купить антисептик тем, кто этого не успел сделать ранее, и к чему лучше не прикасаться, чтобы не увеличить шансы заразиться COVID-19.

Если вы читаете новости про эпидемию коронавируса в Италии, то знаете, что ситуация там в данный момент даже хуже, чем в Китае. И одна из причин этого – карантин, который ввели там слишком поздно. В Латвии – будем надеяться – успели это сделать вовремя, но есть несколько вещей, которые увеличивают ваш шанс заразиться, даже если вы соблюдаете все остальные предписания. Вот они:

Смартфоны



"К моему телефону никто, кроме меня, не прикасается!" - скажете вы и будете правы лишь отчасти. Да, непосредственного прикосновения не бывает, но до него регулярно дотрагиваетесь вы – после того, как дотронулись до кучи других вещей за пределами вашего дома. И все микробы, которых вы принесли на руках, "оседают" на экране. А потом вы подносите смартфон к лицу... Вывод? Регулярно протирать экран смартфона и мыть руки после того, как вы прикоснулись к любому другому экрану, который расположен в общественном месте – например, в банкомате.

Деньги



Банкноты и монеты – один из основных и наиболее распространенных способов переноса разнообразных инфекций. Только представьте себе, через сколько рук прошла любая попавшая к вам банкнота. И через сколько рук она пройдет после вас. Поэтому для того, чтобы минимизировать риск вашего заражения, просто не используйте наличные деньги. Банковские карточки и банковские карточки с возможностью бесконтактных платежей – наше все!

Корзины и тележки в супермаркетах



Наши супермаркеты еще пару дней назад отрапортовали о появлении в магазинах дезинфекторов и одноразовых перчаток, но, как это обычно бывает, пользуется ими считанное количество людей. А остальные? Кто они? Супергерои со 100%-м иммунитетом? Или они сохраняются перед тем, как зайти в магазин, и могут перезагрузиться, если что-то пойдет не так? Мы никогда этого не узнаем. Но зато совершенно точно известно, что все эти тележки и корзинки ежедневно берут в руки десятки, а то и сотни людей. И вы не хотите подцепить этот вирус, тем более, что на твердых поверхностях он живет вплоть до четырех часов. Лучше надеть перчатки.

Поручни в общественном транспорте и дверные ручки



Здесь действует тот же принцип, что и с тележками в магазинах. Не хотите одевать резиновые перчатки, чтобы на вас не косились соседи по автобусу? Оденьте хотя бы обычные! Тем более, что погода пока позволяет носить их без дополнительных вопросов. Не хотите перчатки? Возьмите салфетку! И выкиньте ее после поездки.







Дозаторы мыла и автоматические сушилки для рук



Вы все еще ходите в торговые центры даже с учетом того, что часть магазинов в них закрылась до лучших времен? Мы не будем спрашивать вас, зачем вы это делаете – у всех есть свои причины. Но вот пользоваться дозаторами для мыла и автоматическими сушилками в туалетах этих самых ТЦ мы вам категорически не советуем. Нанесли мыло на руки – больше не трогайте этот дозатор, иначе зачем вы вообще мыли руки? И не сушите их – сильная струя воздуха способствует перемещению вирусов и бактерий по помещению, а вы этого не хотите. Лучше вытрите руки бумажным полотенцем или просто стряхните лишнюю влагу и пусть они сами высохнут – времени займет меньше минуты.

Будьте сознательны и будьте здоровы!