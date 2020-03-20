СМИ: в Каунасе 4 больных коронавирусом выпустили лечиться домой

Четверых больных коронавирусом каунасцев выпускают лечиться домой, сообщает lrytas.lt.

Пресс-секретарь Каунасской клинической больницы сообщил, что домой выпустили четверых пациентов, у которых болезнь проявляется в легкой форме.

Домой лечиться отпустили и супругов, которые катались на лыжах в Северной Италии, а потом не соблюдали режим самоизоляции.