СМИ: в Каунасе 4 больных коронавирусом выпустили лечиться домой
ru.DELFI.lt
20.марта 2020 14:40
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Kauno klinikinės ligoninės korpuso renovacija
Foto: Asmeninis archyvas
Четверых больных коронавирусом каунасцев выпускают лечиться домой, сообщает lrytas.lt.
Пресс-секретарь Каунасской клинической больницы сообщил, что домой выпустили четверых пациентов, у которых болезнь проявляется в легкой форме.
Домой лечиться отпустили и супругов, которые катались на лыжах в Северной Италии, а потом не соблюдали режим самоизоляции.
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