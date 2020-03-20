Первый случай коронавируса зафиксирован в Йонаве

Мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что коронавирус добрался до Йонавы. Зафиксирован первый случай.

"Первая неделя карантина не пробежала, а промчалась. Страха не было, но было беспокойство, особенно, когда звонил Гинтаутас Кайша из скорой помощи. – Слушаю, Гинтаутас?! – Мэр, везем еще одного. На этой неделе было 4 таких звонка. И еще вчера казалось, что коронавирус обойдет Йонаву стороной… К сожалению… же есть первый случай", – писал Синкявичюс.

"Человек приехал из-за границы, в группу риска не входит, но он мог заразить членов семьи. Ситуация неприятная и сложная, поскольку симптомы не соответствовали характерным, поэтому в изоляции придется провести время и врачам. К сожалению, но похоже в будущем каждого пациента будут рассматривать как потенциального носителя Covid–19", – сказал он.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, этот человек вернулся из Лондона, прилетел в Вильнюс.

"3 марта прилетел в Вильнюс, поехал к кузине в Вильнюс. 4 марта на поезде приехал в Йонаву. 5 марта ездил в салон красоты в Йонаве.

6 марта ходил к зубному. 6-7 марта праздновал день рождения родственника в усадьбе в Йонавском районе.

9 марта появились первые признаки болезни.

13 марта был у подруги дома в Йонавском районе.

13-17 марта проводил время с друзьями, точное место неизвестно.

18 марта друзья привезли этого человека в больницу, оттуда увезли в Каунасскую больницу. С 19 марта человек находится в Инфекционном отделении больницы", – сказано в полученных данных.

Delfi напоминает, что в Литве диагностировали 48 случаев коронавируса.