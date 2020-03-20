"Первая неделя карантина не пробежала, а промчалась. Страха не было, но было беспокойство, особенно, когда звонил Гинтаутас Кайша из скорой помощи. – Слушаю, Гинтаутас?! – Мэр, везем еще одного. На этой неделе было 4 таких звонка. И еще вчера казалось, что коронавирус обойдет Йонаву стороной… К сожалению… же есть первый случай", – писал Синкявичюс.
"Человек приехал из-за границы, в группу риска не входит, но он мог заразить членов семьи. Ситуация неприятная и сложная, поскольку симптомы не соответствовали характерным, поэтому в изоляции придется провести время и врачам. К сожалению, но похоже в будущем каждого пациента будут рассматривать как потенциального носителя Covid–19", – сказал он.
По данным Национального центра общественного здравоохранения, этот человек вернулся из Лондона, прилетел в Вильнюс.
"3 марта прилетел в Вильнюс, поехал к кузине в Вильнюс. 4 марта на поезде приехал в Йонаву. 5 марта ездил в салон красоты в Йонаве.
6 марта ходил к зубному. 6-7 марта праздновал день рождения родственника в усадьбе в Йонавском районе.
9 марта появились первые признаки болезни.
13 марта был у подруги дома в Йонавском районе.
13-17 марта проводил время с друзьями, точное место неизвестно.
18 марта друзья привезли этого человека в больницу, оттуда увезли в Каунасскую больницу. С 19 марта человек находится в Инфекционном отделении больницы", – сказано в полученных данных.
Delfi напоминает, что в Литве диагностировали 48 случаев коронавируса.