ВОЗ изменила свою позицию: принимать ибупрофен при Covid-19 не запрещается

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила отозвать предупреждение о том, что использование ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных препаратов при заболевании коронавирусом может быть опасным и вызывать побочные эффекты.

"Специалисты ВОЗ проконсультировались с врачами, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19, и пришли к выводу, что нет оснований считать, что нестероидные противовоспалительные препараты, в частности ибупрофен, усугубляют состояние заболевших. ВОЗ не рекомендует отказываться от использования ибупрофена", - говорится в сообщении на официальном аккаунте организации в Twitter.

Необходимо подчеркнуть, что специалисты ВОЗ не призывают отказываться от использования ибупрофена, но и не рекомендуют. На данный момент у организации нет четкого ответа, является ли это средство достаточно эффективным.

Напомним, что до того ВОЗ указывало на необходимость отказаться от использования ибупрофена при заболевании коронавирусом, поскольку он не помогает, а, напротив, может увеличить риск смертности. Сегодня от этой точки зрения официально отказались. Вместо ибупрофена ВОЗ рекомендовало принимать парацетамол.

Ибупрофен относится к классу нестероидных противовоспалительных веществ. Французский Минздрав не рекомендует использовать при коронавирусе все эти медикаменты. К ним относятся также такие популярные в Литве лекарства как аспирин, анальгин, диклофенак, ибупрофен, нимесил, нурофен, аэртал (Airtal), аркоксия.

Медицинский журнал The Lancet недавно опубликовал предположения, что некоторые медикаменты, в том числе ибупрофен, особенно опасны для заразившихся Covid-19 пациентов с высоким давлением и диабетом.