Паневежская больница делится хорошей новостью: первые тесты врачей отрицательные пациент идет на поправку

51 работник Паневежской больницы по-прежнему находится в режиме самоизоляции, но ни у одного из них не было никаких симптомов болезни. Их уже один раз проверили на коронавирус, все тесты отрицательные, сообщил глава больницы Арвидас Скорупскас.

"У нас нет сейчас этого 51 работника. Хотя могу сказать, что они никаких симптомов не чувствую. Ни от одного я не слышал, чтобы проявились симптомы, как у гриппа. Все они здоровы, все до одного находятся в режиме самоизоляции в течение 14 дней, они прошли первую проверку. все тесты отрицательные. Следующее тестирование проведут на следующей неделе, по графику", - сказал Скорупскас.

По его словам, врачи смогут пройти тестирование через мобильную систему drive in.

"Они подъедут в установленное время и в установленное место, у них возьмут образцы. По окончании карантина, они вернутся на работу", - сказал Скорупскас. Он заверил, что больница не пострадала.

"У нас была поликлиника, в которой работали больше 300 человек. Сейчас они работают в больнице, поскольку амбулаторные услуги сейчас не предоставляют", - заметил Скорупскас.

Директор сказал, что больница работает в нормальном карантинном режиме.

"В медицине есть термин шоковая терапия. Так вот, шоковая терапия, которая произошла в Паневежской больнице, успешно преодолена, больница работает в нормальном режиме", - сказал он. Директор информировал, что в пятницу подписал договор о бесперебойных поставках защитных средств из Китая.

"Эти средства будут направлены в 5 крупнейших больниц. Этот вопрос уже можно закрыть", - сказал Скорупскас.

Заместитель главы Паневежской больницы Миндаугас Вайткус сказал, что состояние пациента у которого диагностирован коронавирус, стабильное, он все еще находится в больнице, идет на поправку, применяется симптоматическое лечение.

"Если бы мы могли, то сегодня выпустили бы его домой", – сказал Вайткус.

Он заметил, что в ближайшее время больница воспользуется рекомендацией и будет выпускать больных коронавирусом в легкой форме на лечение домой. Однако пациента из группы риска пока оставят в больнице.

Напомним, что мужчина старше 60 лет вернулся в Паневежис из ЮАР.