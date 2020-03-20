Глава лаборатории: партия реагентов ещё не поступила в Литву, в поставках наблюдаются сбои

В цепочке поставок реагентов происходят серьёзные сбои, партия никак не может дойти до Литвы, сказал директор Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем Витаутас Зимницкас.

"Реагенты только высланы, эта партия ещё не дошла (до Литвы – BNS). Сильные перебои в поставках, мы следим за этой ситуацией и стараемся координировать", – сказал он в пятницу BNS.

По его словам, координировать мешает и разница во времени.

Партии реагентов ожидаются из Китая и Южной Кореи. По его словам, сделаны большие заказы, но какого объёма партии сейчас придут в Литву, пока не ясно.

"Вообще мы должны получить намного больше 10 тыс., но сколько будет, не знаю", – сказал В. Зимницкас.

По его словам, пока в стране нехватки реагентов нет. Точное количество имеющихся на сегодняшний день реагентов В. Зимницкас не указал.

Во вторник Минздрав сообщил, что более 10 тыс. реагентов НЛНОЗ должна была получить во вторник, ещё 20 тыс. – на следующей неделе. С разными поставщиками договорено о доставке 60 тыс. реагентов.

В. Зимницкас подтвердил, что идёт поиск возможностей изготавливать реагенты в Литве, и выразил надежду, что в ближайшее время на эту тему будут позитивные новости.

По данным главы НЛНОЗ, сейчас в сутки в Литве максимально может быть проверено около 1 тыс. проб.

"Но мы ориентируемся, чтобы было не менее 4 тыс., к этому и идём. Предпринимаем шаги, чтобы увеличить в несколько раз", – сказал он.

В Литве проверено в общей сложности 1154 человека, подтверждено 48 случаве коронавируса.