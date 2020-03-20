Глава Минздрава: возможно, в течение некоторого времени анализы на коронавирус делать не будут

20 марта утром министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал в интервью на радио LRT, что вполне реален сценарий, при котором в течение некоторого времени анализы на коронавирус в Литве делать не будут из-за нехватки реагентов.

"На самом деле может быть так, что придется ждать проведения исследования, может и вообще пауза возникнуть. Мы ждем, реагенты понемногу доставляют в Литву, но это медленный процесс. Будем относиться ответственно, в первую очередь будем проверять тех, кто находится в больнице. Но если увидим, что поток большой, может быть так, что придется ждать довольно долго", – сказал Верига.

Он заметил, что и само выполнение анализов требует выдерживать паузу.

"Видите ли, реагенты надо использовать ответственно, объемы лабораторий ограничены. Надо понимать, что должно соблюдаться безопасное время, промежутки временные", – сказал министр.

Delfi напоминает, что в Литве до 20 марта зафиксировано 48 случаев коронавируса. В крупных городах работают и мобильные пункты проверки. В них могут приехать на собственном автомобиле те лица, которые созвонились с диспетчером по телефону 1808 и им было назначено конкретное время проверки.