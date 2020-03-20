Для дистанционного обучения Минобразования купит и арендует 35 тысяч компьютеров

В рамках подготовки к возможному дистанционному обучению Министерство образования, науки и спорта планирует покупку и аренду 35 тыс. компьютеров.

В пресс-релизе министерства сообщается, что 5 тыс. компьютеров будет закуплено, а еще 30 тыс. - арендовано.

Всего на приобретение компьютерной техники будет выделено 9,2 млн евро. В пакет услуг будет включен и интернет.

Министерство также просит помощи у всех, кто может подарить или одолжить компьютеры школам.

"Мы провели анализ рынка. Такого огромного количества компьютеров - несколько десятков тысяч - в настоящее время в Литве не достанем, завоз займет несколько месяцев. Поэтому мы обращаемся к коммерческим предприятиям с просьбой дать нам в аренду компьютеры, планшеты", - сказал министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

По утверждению министерства в Литве каждый десятый ученик - из семей, пользующихся социальной поддержкой, всего - более 30 тыс. детей. Закупленные компьютеры будут распределены самоуправлениям по числу проживающих на его территории учеников из социально уязвимых семей, чтобы всем ученикам был обеспечен доступ к дистанционному обучению.

Министр также добавил, что обратился за помощью в закупках к специалистам Службы конкурсных закупок и Службы специальных расследований (ССР).

"Хотим, чтобы была обеспечена полная прозрачность закупок", - заявил министр.

Образовательные учреждения готовятся начать дистанционное обучение с 30 марта.

В общеобразовательных школах обучаются более 300 тыс. учеников.

Из-за коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин, образовательный процесс остановлен до 30 марта, на этот период объявлены школьные каникулы.