Минфин обнародует новые экономические прогнозы

Минфин Литвы в пятницу представит новые макроэкономические прогнозы для страны.

Министр Вилюс Шапока на этой неделе сказал, что из-за кризиса с коронавирусом экономика Литвы в этом году - если исходить из оптимистичного сценария - может уменьшиться на 1,3%, а если исходить из пессимистичного сценария, то на 2,8%.

По оценке Банка Литвы (БЛ, Центробанк), из-за влияния коронавируса экономика страны в этом году сократится как минимум на 1,2%, но это оптимистичный сценарий.

Экономисты Luminor подсчитали, что в этом году ВВП страны уменьшится примерно на 2,5%, однако в следующем году его рост должен составить примерно 6,5%. Экономисты банка SEB прогнозируют, что спад ВВП в этом году будет 3,2%.

В прошлом году Минфин прогнозировал, что в 2020 году экономика Литвы вырастет на 2,4%, БЛ прогнозировал рост 2,5%, Еврокомиссия - 2,6%, банк SEB - 2,4%, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 2,5%.

В прошлом году рост ВВП составил 3,9%.