Магазины сети Norfa меняют график работы: отдельные часы будут выделены для обслуживания пенсионеров

Из-за карантина с 24 марта магазины сети Norfa меняют время работы в Литве.

В пресс-релизе сказано, что с понедельника по субботу большая часть магазинов сети будет работать с 7 до 21 ч. Четверть магазинов будет работать с 7 до 20 ч., и несколько в небольших городах будут работать с 8 до 20 ч.

В воскресные дни магазины будут работать в обычном режиме но не дольше чем до 21 ч.

С понедельника по субботу с 7.00 до 9.00 ч. в магазинах Norfа ждут покупателей старшего возраста - от 60 лет, с 9.00 ч. - всех других покупателей.

"Возраст покупателей жестко регулироваться не будет, но мы просим всех молодых людей отнестись с пониманием, уважением к старшим и соблюдать установленный порядок", – сказал представитель Norfа Дарюс Рилишкис.

В магазинах Norfa введены дополнительные меры защиты. Магазины часто проветривают, дезинфицируют ручки дверей, корзин, в торговом зале стоят дезинфекторы и лежат одноразовые перчатки.

Работники магазина в случае необходимости надевают медицинские маски, перчатки, пользуются дезинфекторами.

В кассах магазинов Norfа будут установлены стеклянные перегородки, которые отделят кассира от клиентов.

Магазины Lidl с 19 марта с 9 до 11 ч. обслуживают пенсионеров без очереди. Кроме того, до 30 марта магазины этой сети работают с 9 до 20 ч.

Maxima сообщила, что во время карантина ее магазины будут работать с 9 до 20 ч.

Магазины сети Iki во время карантина работают с 8.00 до 20.00 ч.

Магазины Rimi в карантин работают с 9 до 20 ч. По одному магазину этой сети в Вильнюсе (Северный городок), Каунасе (в ТЦ Savas) и в Клайпеде (ТЦ Arena) будут работать с 8 до 22 ч.