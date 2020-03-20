Беседа владельца популярного вильнюсского бара с увольняемым работником: хочешь денег или закроем вопрос?

Предприниматели, столкнувшиеся с трудностями по причине карантина из-за коронавируса (COVID-19) показывают своё истинное лицо. Пока одни стараются вести себя солидарно, другие пытаются решать проблемы за счет работников.

С Delfi связался работник популярного бара Uncle Sam’s American Pub (на ул. Исладиёс, в Вильнюсе) Джоэль (фамилия редакции известна). Он рассказал, что во вторник получил от своего работодателя указания расторгнуть трудовой договор по собственному желанию.

"Или подписываешь, или денег не получишь – такой был вариант", - рассказал работник бара.

По данным "Содры", количество работников предприятия Dėdė Semas, управляющего этим баром, с 17 марта по 19 марта снизилось наполовину, до 10 человек.

Услышав вопрос журналиста Delfi об увольнении работников, руководитель предприятия Эдвинас Юшкаускас бросил трубку.

"Я в отпуске с семьей, мы на карантине. Напишите, когда у меня будет время, я отвечу. Сейчас ситуация такая, не хочу комментировать", - перед тем как положить трубку сказал он.

В свою очередь Джоэль поделился записью состоявшегося во вторник разговора с Юшкаускасом.

Во время диалога, длившегося приблизительно 7 минут, работник объяснял, что ему положены не только зарплата за прошлый месяц, но еще и двухмесячное выходное пособие. Однако работодатель его перебил и спросил, хочет ли он вообще получить деньги.

Джоэль рассказал, что в пабе Uncle Sam’s American Pub работает с 11 ноября 2016 года, т.е. более 3 лет.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен предупредить Джоэля за месяц до расторжения трудового договора. Также ему должно быть выплачено выходное пособие в размере двух его средних заработных плат.

Однако Джоэль получил другое предложение.

"Было собрание, позвали всех, кто там работает. Сначала рассказал о ситуации, что вирус, что правительство покроет какой-то процент, а затем говорил лично с каждым.

Я был первым, дает лист, расходный ордер, но я просил, чтобы уволили. Говорит, что если вообще хочу иметь работу, подпиши. Если нет, тогда будет разговаривать.

Говорю, чтобы уволили, как положено, чтобы официально это сделали. Тогда было предложено требовать деньги через суд. Сказал, что ему все равно, что у него много предприятий, если нужно будет - быстро откроет другое.

Сказал, что если предприятие обанкротится, то нет и денег – свободен. Ни отпускных, ни зарплаты, ничего. Другие не могут отказаться. Получают меньше, но получают сейчас, в данный момент", - рассказал собеседник.

Джоэль сказал, что до сих пор не подписал никаких документов об увольнение и все еще должен числиться работающим на предприятии.

Собеседник также указал, что из-за сложившейся ситуации он обратился в Комиссию по трудовым спорам.

Uncle Sam’s American Pub - только один из баров, принадлежащих Юшкаускасу. Ему еще принадлежит предприятие Pub projektai, управляющее двумя барами в Каунасе и одним баром Republic в Вильнюсе.

По данным "Содры", 18 марта у предприятия Dėdė Semas было 20 работников, которые в январе получали 713,30 евро "на бумаге" (по 498 евро "на руки"). 19 марта осталось 10 работников. В то же время в предприятии Pub projekta, по данным на 17 марта, было 27 работников, которым в январе платили 612,08 евро "на бумаге" (около 440 евро "на руки"). 19 марта на предприятии остался 21 работник.

Согласно данным финансовых отчетов, имеющихся в Реестре юридических лиц, Dėdė Semas в 2018 году в целом обладал имуществом на сумму 329 942 евро. За год предприятие получило прибыль от продаж в размере 1 116 105 евро, а чистая прибыль составила 158 542 евро.

У предприятия Pub projektai в 2018 году было имуществи на 272 714 евро. За год прибыль от продаж составила 913 712 евро, а чистая прибыль - 9089 евро.

Как известно, в Литве с понедельника введен карантин, до 31 марта в страну запрещено въезжать гражданам большинства стран, закрыты многие магазины, кафе. Однако запреты не распространяются на движение товаров.