Глава Минздрава рассказал о враче из Укмерге: возможно, произошла ошибка

В четверг вечером количество заболевших коронавирусом увеличилось до 48. Больше всего вопросов вызвал случай врача из Укмергской больницы – сообщалось, что она работала в нескольких больницах, а список контактов – около 100 человек. В пятницу утром глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал Delfi, что, видимо, перепутали людей.

"Эта информация пока очень противоречивая и вчера была некоторая неверная информация. Поэтому сейчас мы не спешим оценивать, все выясняем. Самая большая проблема в том, что врачи - коллеги, они общаются друг с другом, работают в нескольких местах. Из последней информации видно, что не эта врач, а ее коллега работала там", – сказал Delfi Верига.

"Там столько связей, люди могут перепутать одного с другим, не знать, кто и где работает. Там появляется много человеческих факторов. И когда таких связей много, очень сложно в разобраться. Поэтому я сейчас не хотел бы никого вводить в заблуждение. Когда будем точно знать, скажем", – сказал министр.

"Могли перепутать людей, похоже, в тех больницах (которые упоминали в СМИ) работал другой человек, у которого был контакт", – сказал он.

Он подтвердил, что у врача в больнице могло быть около 100 контактов.

"Это естественно: и пациенты будут, и врачи. Это угроза для работы больницы", – сказал Верига.

Он прибавил, что Укмергская больница может быть закрыта.

"Все решения будут приниматься сегодня. Да, может обсуждаться вариант закрытия больницы, но мы надеемся, это не потребуется. Может быть, какая-то часть будет закрыта. Но и вчера сообщали, что новых пациентов они не принимают", – сказал министр.

Он сказал, что из 48 зарегистрированных в Литве случаев коронавируса - 3, вероятно, местные.