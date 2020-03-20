Литовский профессор: раньше у нас было время, сейчас его уже нет

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас в передаче "День на Delfi" сказал, что некоторые люди все еще не понимают всю серьезность нынешней ситуации, поэтому важно позаботиться о себе и об окружающих.

На вопрос, можно ли радоваться тому, что в Литве коронавирус распространяется медленнее, чем в других странах, врач сказал, что количество выявленных случаев будет расти.

"Во-первых, радоваться нечему, есть болезнь, она распространяется. Не надо использовать глагол радоваться, хорошо, что мы ее выявляем, хорошо, что есть сознательные люди, которые обращаются к врачам. Но если говорить о том, чего не хватает, то, я думаю, больше всего не хватает понимания, что это серьезно, карантин объявлен в военных условиях, мы воюем. Было бы хорошо, если бы люди понимали, мы воюем со временем и вирусом. Этого понимания не хватает. Понятное дело, тут нет никаких сомнений, количество новых случаев будет расти, другой вопрос – насколько быстро и как долго это будет продолжаться", – сказал Чаплинскас.

Он сказал, что невозможно сказать, когда количество диагностируемых случаев пойдет на спад, поэтому сейчас важна солидарность.

"Нельзя сказать, когда количество диагностируемых случаев пойдет на спад, но важно соблюдать физическо-социальную дистанцию. Также нужны солидарность и терпимость, не надо обвинять, поскольку сейчас часто слышатся упреки, зачем дескать ехали и т.д. В случае с любой болезнью можно винить человека, но мы так не делаем, поэтому и сейчас не надо так поступать", – сказал собеседник.

На вопрос, может ли быть так, что и до карантина в Литве было больше случаев заболевания, профессор ответил, что этого никто не может сказать.

"Такая вероятность невелика. Надо понимать, у нас было время, а сейчас его нет – вирус здесь, в наших домах. У нас было время, пока вирус распространялся в Китае, мы объясняли людям, как готовиться. Нам повезло, что у нас нет прямых рейсов с Китаем и мы находимся в стороне", – сказал профессор.

"Если мы не снизим масштабы этого незаметного распространения, то потом система здравоохранения может это не перенести, как это видим в Италии", – сказал Чаплинскас.

Правда, что касается ситуации с врачами, важна толерантность, ведь ситуация в больницах сложная.

"Врачи всегда знают о риске. Мы должны понимать, что именно врачи рискуют больше всего, поэтому и просим людей, быть ответственными, чтобы как можно меньше было таких ситуаций, когда больной не знает, что у него может быть коронавирус. Врачи знают, что с каждым надо вести себя как с потенциально инфицированным, но надо понимать – это непросто в быту. Риск всегда будет, мы должны свести его до минимума", – сказал Чаплинскас.

"Хочу также акцентировать, что самый большой риск заражения есть у двух групп: у людей, которые живут вместе, членов семьи и врачей. Из заболевших больше шансов не перенести болезнь у пенсионеров и у людей с различными болезнями. Давайте беречь родителей и дедушек с бабушками", – прибавил он.

На вопрос, сколько времени на поверхностях остается коронавирус, профессор ответил: "На металле и пластике около 72 ч. На картоне 36 ч., на одежде еще меньше. Мы должны понимать, одно дело мы трогаем и пачкаем руки, но важно их вымыть, надо мыть руки и дезинфицировать как можно чаще".