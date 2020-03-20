В ночь на пятницу в Литве установили еще 7 случаев коронавируса всего 48

В четверг поздно вечером в Литве установили еще 7 случаев коронавируса (COVID-19). Всего за 19 марта установлено 14 новых случаев. Общее количество зараженных увеличилось до 48 человек.

5 из новых случаев привозные. Пациенты сейчас изолированы. Это вернувшийся из Польши человек, который находится в Сантаришкской клинике, 2 из Великобритании – в Каунасской клинической больнице, 2 из Доминиканской Республики – в Клайпедской больнице.

Еще два случая пока не комментируются, поскольку ведется сбор информации.

Во всех случаях проводят эпидемиологическое расследование.

Напомним, что в четверг зарегистрировали еще 7 случаев - 2 утром и 5 вечером. В одном из них речь идет о враче Укмергской больницы.

Минздрав напоминает, что со среды образцы уже могут исследовать в Сантаришкской, Каунасской, Шяуляйской и Клайпедской больницах. В них также будут возить на исследование образцы из ближайших мобильных пунктов тестирования.