Меняются привычки покупателей в Литве: некоторые магазины планируют использовать как склады и готовить заказы ночью

Несмотря на то, что во время карантина жители Литвы стараются не ходить в магазины, магазины работают. Курьеры развозят заказы жителям на дом. Заказы поступают с приложений для мобильных телефонов, сообщает LNK.

Количество людей, заказывающих продукты на дом, увеличилось в 7 раз. Изменилось и содержание корзины покупателей – она увеличилась в два раза. Люди также покупают товары с большим сроком годности.

Представители компании LastMile, которая нанимает курьеров, утверждают, что желающих получить товары на дом намного больше, чем они могут обслужить. В таком ритме предприниматели намерены работать как минимум 5 недель, а может и больше, столько, сколько будет длиться карантин. Людей информируют, что заказ будет выполнен с опозданием, а предприниматели нанимают новых работников.

"В понедельник немало людей узнали, что меняются условия их работы, нагрузка уменьшается. Поэтому обращаются заинтересованные люди, которые хотят подработать. Мы их принимаем. Это как отдельные физические лица, так и транспортные компании. Мы пытаемся их трудоустроить", – сказал глава LastMile Тадас Норушайтис.

О том, что доставка продуктов пользуется большой популярностью, сообщает и сеть Barbora.

Maxima говорит о том, что некоторые магазины могут переоборудовать во временные склады Barborа. Там работники будут ночью фасовать продукты.

"Люди в течение нескольких минут выкупают все имеющиеся мощности. Но если мы видим, что работников у нас стало больше, собираем товары быстрее, открываем "окно" в тот же день. Клиенты могут сделать заказ, но такая возможность быстро выкупается", – заметил глава Barbora Андрюс Микалаускас.

Предприниматели, у которых есть свой бизнес, связанный с арендой автомобилей, с первого дня карантина увидели, что потребность в этой услуге у жителей снизилась, но не сошла на нет. Бизнес признал, что люди стараются не пользоваться таким транспортом на прежних условиях, поэтому предприниматели сделали их более гибкими.

"Сейчас в сутки аренда будет стоить столько, сколько раньше стоила в час. И вы можете быть уверены, что автомобилем пользуетесь только вы", – заметил Лукас Ива, глава CityBee.

Предприниматели вынуждены приспосабливаться к условиям карантина. На рынке есть и такие поставщики, которые под дверь привозят пиво ящиками. Так пытаются продержаться некоторые бары.

Рестораны готовят блюда и рекомендации, как клиентам приготовить что-то вкусное на дому.